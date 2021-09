Foo Fighters Radio revient exclusivement sur Sirius Xm

COMBATTANTS DE FOO, les 12 temps Grammy-groupe de rock gagnant et 2021 Temple de la renommée du rock and roll intronisés, annoncé le “Le spectacle de Howard Stern” le retour de leur chaîne artisanale à engagement limité sur SiriusXM, Foo Fighters Radio.

À partir du 1er octobre sur le canal 105, Foo Fighters Radio présentera des enregistrements de concerts inédits, ainsi qu’une programmation inégalée et des commentaires spéciaux de Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat frottis et Rami Jaffee. La chaîne présentera également le groupe partageant des informations sur leur plus récent album, “Médecine à minuit”, et les histoires derrière certaines des plus grandes chansons à succès, démos, faces B et raretés de leur célèbre carrière.

Foo Fighters Radio proposera également les premières diffusions de quatre concerts exclusifs en direct depuis les coffres du groupe, y compris le retour historique du rock and roll en direct devant une foule extatique à pleine capacité au Madison Square Garden de New York en juin 2021. De nouveaux spectacles animés par les membres du groupe, ainsi que en tant que DJ invités de célébrités faisant tourner leur favori COMBATTANTS DE FOO musique, sera également diffusé sur la chaîne. Les auditeurs peuvent également s’attendre à entendre de la musique d’autres artistes, triés sur le volet par le groupe, sur la chaîne.

Foo Fighters Radio commence le vendredi 1er octobre et est diffusé jusqu’au 3 novembre sur le canal 105 via les radios satellites et sur le SiriusXM application.

Les abonnés peuvent écouter Foo Fighters Radio dans la voiture et en ligne, en déplacement avec le SiriusXM app, et à la maison sur une grande variété d’appareils connectés, y compris les téléviseurs intelligents, les appareils avec Amazon Alexa ou Google Assistant, Apple TV, PlayStation, Roku, les haut-parleurs Sonos et plus encore.

COMBATTANTS DE FOO continuent de promouvoir leur dernier album, “Médecine à minuit”, qui a atterri au n°1 le Panneau d’affichageTop Album Sales Chart avec 64 000 exemplaires vendus la première semaine aux États-Unis

