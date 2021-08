Foo Fighters recevra le Global Icon Award aux VMA 2021

Foo Fighters recevra le Global Icon Award lors des MTV VMA de cette année, qui auront lieu le dimanche 12 septembre au Barclays Center de Brooklyn, New York.

Les VMA ont révélé le 19 août via les réseaux sociaux que les Foos remporteraient ce prix. Il a également été confirmé que le groupe se produirait en direct pendant l’événement.

Selon un communiqué de presse, le Global Icon Award « célèbre un artiste/groupe dont la carrière sans précédent et l’impact et l’influence continus ont maintenu un niveau unique de succès mondial dans la musique et au-delà. Les VMA honoreront l’icône mondiale qui a laissé une marque indélébile. sur le paysage musical et continue d’influencer, d’inspirer et d’évoluer.”

Les Foos sont également en lice pour trois autres prix lors de la cérémonie, les visuels de leur single de Medicine At Midnight, Shame Shame, apparaissant dans les catégories Meilleur rock, Meilleure photographie et Meilleure chorégraphie. La dernière fois qu’ils ont remporté un VMA, c’était en 2011, lorsqu’ils ont remporté le prix de la meilleure vidéo rock pour la marche.

Plus tôt cette semaine, les Foo Fighters ont annoncé une série de spectacles dans les stades britanniques pour l’été 2022, avec des seconds rôles tournants St. Vincent, Shame, Courtney Barnett, Hot Milk et Loose Articles.

En parlant des nouvelles dates du stade, le leader Grohl a déclaré: “Nous avons hâte de rentrer au Royaume-Uni! Cela fait beaucoup trop longtemps. Préparez-vous à rattraper le temps perdu avec de longues nuits de rock & roll”.

Les billets pour la tournée sont en vente dès maintenant.

25 juin : Manchester, Emirates Old Trafford (avec St Vincent et articles en vrac)

27 juin : Birmingham, Villa Park (avec Courtney Barnett et lait chaud)

30 juin : Londres, London Stadium (avec St Vincent et la honte)

02 juillet : Londres, London Stadium (avec Courtney Barnett et lait chaud)