Foo Fighters recevra le tout premier prix d’icône mondiale aux États-Unis aux VMA

Le 2021 MTV Video Music Awards comprendra un nouveau prix, le US Global Icon Award. MTV a annoncé que les premiers récipiendaires seront Foo Fighters.

L’honneur, qui a commencé à l’origine lors du MTV Europe Music Award for Global Icon, est décerné à Dave Grohl et aux siens parce que leur “carrière sans précédent et leur impact et influence continus ont maintenu un niveau unique de succès mondial dans la musique et au-delà”.

En plus d’accepter le prix, Foo Fighters se produira lors de la cérémonie des VMA de cette année au Barclays Center de Brooklyn le 12 septembre. Le groupe est en lice pour trois autres prix cette année : meilleur rock, meilleure chorégraphie et meilleure photographie, tous pour leur vidéo pour “Honte Honte”, de Médecine à minuit. Parmi les autres artistes confirmés pour le spectacle de cette année, citons Lorde, Lil Nas X, Olivia Rodrigo et bien d’autres.

Après avoir préalablement effectué le Chanson des Bee Gees de 1976, “You Should Be Dancing” sur BBC Radio 2 en février et lors de leur émission au Madison Square Garden en juin, le groupe – qui a pris le surnom de The Dee Gees pour la performance – a partagé une vidéo de performance complète pour leur interprétation de l’incontournable disco en juillet.

Dans le visuel, Dave Grohl et son groupe sont totalement enfermés dans le groove indéniable et les mélodies incroyablement accrocheuses gracieusement fournies par The Bee Gees. Le morceau est tiré du dernier album de reprises des Foo Fighters, Satin de grêle.

Parlant de la raison pour laquelle ils ont choisi de couvrir “You Should Be Dancing” en février pour BBC Radio 2, Grohl a expliqué: “Quelqu’un a dit: ‘Hé, avez-vous vu ce documentaire sur les Bee Gees?’ Et j’étais comme la dernière personne sur terre – la seule personne qui ne l’avait pas vu ! Alors je me suis dit : « Pourquoi ne faisons-nous pas simplement une chanson des Bee Gees ? » Et quelqu’un était juste comme, ‘OK… comment veux-tu le faire ?!’ Et j’ai dit : « Eh bien, faisons comme les Bee Gees. »

Écoutez le meilleur de Foo Fighters sur Apple Music et Spotify.