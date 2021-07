COMBATTANTS DE FOO ont reporté leur concert du 17 juillet à Los Angeles après qu’un membre de l’organisation du groupe eut été testé positif au COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

Plus tôt aujourd’hui, COMBATTANTS DE FOO a publié la déclaration suivante : « Malgré tous les efforts déployés pour suivre les protocoles du CDC Covid et les lois locales, il y a eu un cas confirmé de Covid-19 dans le COMBATTANTS DE FOO organisation.

“Par prudence et souci de la sécurité du groupe, de l’équipe et surtout des fans, le spectacle de samedi au Forum de Los Angeles est reporté à une date ultérieure. La nouvelle date sera annoncée sous peu. Billets pour le La date du 17 juillet sera honorée pour la nouvelle date.”

COMBATTANTS DE FOO” Le concert au Forum était censé marquer le premier spectacle à pleine capacité dans ce lieu emblématique depuis plus d’un an.

Le groupe joue à guichets fermés le 20 juin au Madison Square Garden de New York. Pour s’échauffer pour le concert MSG, COMBATTANTS DE FOO joué cinq jours plus tôt au Canyon Club à Agoura Hills, en Californie. Les deux sites exigeaient que les acheteurs de billets soient entièrement vaccinés contre COVID-19 pour y assister.

Novembre dernier, COMBATTANTS DE FOO a joué un concert en direct pour les fans au Roxy à West Hollywood, en Californie. Six mois plus tard, ils ont participé à l’émission télévisée Vax en direct concert au SoFi Stadium à Inglewood.

COMBATTANTS DE FOO continuent de promouvoir leur dernier album, “Médecine à minuit”, qui a atterri au n°1 le Panneau d’affichageTop Album Sales Chart avec 64 000 exemplaires vendus la première semaine aux États-Unis

COMBATTANTS DE FOO auparavant en tête du classement avec 2017 “Béton Et Or” et 2011 “Lumière gaspillée”.

23 000 de “Médecine à minuit”Les ventes de la première semaine de sont venues des ventes de vinyles LP, avec des CD et des albums numériques enregistrant 20 000 chacun.

“Médecine à minuit” est sorti le 5 février via Archives de Roswell/Enregistrements RCA. Le LP est un effort de neuf chansons et 37 minutes qui a été produit par le COMBATTANTS DE FOO et Greg Kurstin.



Informations importantes sur le salon du Forum du 17 juillet. pic.twitter.com/9EwtDorRDx – Foo Fighters (@foofighters) 15 juillet 2021

Mots clés:

foo combattants

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).