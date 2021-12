Foo Fighters reprogramme le concert de Minneapolis ; Preuve de vaccin ou test négatif requis

COMBATTANTS DE FOO ont reporté leur concert à Minneapolis après que le stade de football de l’Université du Minnesota a « refusé » la demande du groupe concernant les besoins en vaccins la semaine dernière. COMBATTANTS DE FOO se produira désormais le 3 août 2022 au US Bank Stadium.

Les billets d’étage d’admission générale seront mis en vente le vendredi 10 décembre à 10 h sur Ticketmaster.com, avec des options de prévente à partir du mardi 7 décembre. Comme c’est le cas aux 17 autres dates du COMBATTANTS DE FOOTournée nord-américaine, une preuve de vaccin ou des résultats de tests négatifs seront exigés lors du salon.

Le 30 novembre, quelques heures seulement après l’annonce de la tournée pour le printemps et l’été prochains, COMBATTANTS DE FOO ont annulé leur concert au Huntington Bank Stadium de Minneapolis, affirmant que le lieu « refusait » d’accepter les mesures de sécurité COVID-19 du groupe.

« En raison du refus du Huntington Bank Stadium d’accepter les mesures de sécurité du groupe contre le Covid, COMBATTANTS DE FOO sont incapables de se produire dans ce lieu », a écrit le groupe dans un tweet. « Nous nous excusons pour tout inconvénient et nous travaillons à trouver un remplaçant approprié – un qui donnera la priorité à la santé et à la sécurité de tous ceux qui travaillent et assistent au spectacle. »

COMBATTANTS DE FOO‘ « Vivre en Amérique du Nord 2022 » La tournée devrait débuter le 14 mai 2022 à Burgettstown, en Pennsylvanie.

Bien que le stade Huntington Bank exige des masques faciaux à l’intérieur – tels que les ascenseurs, les toilettes, les salles de premiers soins, les zones premium fermées – il n’y a pas de mandat de masque ni d’exigence de preuve de vaccin ou de résultats de test négatifs à l’extérieur.

« L’université a refusé de modifier ses protocoles existants pour les grands événements, qui ont été efficaces », a déclaré le directeur des relations publiques. Jake Ricker a déclaré à Star Tribune par e-mail. « Nous continuons d’encourager tout le monde à se faire vacciner, à porter un masque lorsqu’il y a de grandes foules et à prendre les mesures appropriées pour protéger la santé publique et personnelle. »

L’Université du Minnesota a publié la déclaration suivante à ce sujet : « L’Université du Minnesota a accordé la priorité à la santé et au bien-être de notre communauté et au-delà depuis le début de la pandémie et déclarer le contraire est trompeur. En fait, les experts universitaires en médecine et en santé publique , ainsi que les propres recherches de l’Université, ont systématiquement informé les approches locales, étatiques, nationales et même mondiales de la réponse COVID-19.

« Nos politiques sur le campus liées aux vaccins, au port de masques, à l’hygiène personnelle et à d’autres précautions sont alignées sur les directives de l’État et du gouvernement fédéral. En conséquence, notre communauté universitaire est hautement vaccinée (plus de 95 %) et a toujours connu de faibles taux d’infection par rapport à les communautés environnantes de notre campus.

« Le stade de Huntington Bank a accueilli avec succès Gopher Football depuis août tout en se conformant pleinement aux directives COVID de l’État et du gouvernement fédéral. Tous ceux qui assistent à des événements dans notre institution publique, qu’ils soient fans de football, amateurs de concerts ou autres, sont traités sur un pied d’égalité et encouragés à prendre des mesures pour protéger eux-mêmes et les autres. »

Les dates 2022 marqueront COMBATTANTS DE FOO‘ la course nord-américaine la plus étendue depuis la sortie en février du 10e album du groupe, « Médecine à minuit » (Roswell/RCA) – salués comme « plus brillants et plus optimistes que tout ce qu’ils ont jamais fait » (Pierre roulante) » et « l’un des COMBATTANTS DE FOO« les meilleurs albums de ce siècle » (Le journal de Wall Street).

« Médecine à minuit » a atterri au n°1 le Panneau d’affichageTop Album Sales Chart avec 64 000 exemplaires vendus la première semaine aux États-Unis



MISE À JOUR EN DIRECT 2022 !!!



Un 2ème spectacle a été ajouté à Columbia, MD et Minneapolis, on arrive!!! Billets en vente le 12/10 @ 10h local.



La prévente commence demain – surveillez vos e-mails pour plus de détails ! 5/18 – Columbia, Maryland



8/03 – Minneapolis, MNhttps://t.co/FCmtxn4srM pic.twitter.com/oCu9SPtYx0 – Foo Fighters (@foofighters) 6 décembre 2021

