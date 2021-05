Foo Fighters sera intronisé au Temple de la renommée du rock and roll; Randy Rhoads recevra le “ Prix d’excellence musicale ”

FOO FIGHTERS, LES GO-GO, Jay Z, Carole King, Todd Rundgren et Tina Turner sera intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll cette année. Aditionellement, LL Cool J, Billy Preston et Randy Rhoads recevra le prix d’excellence musicale. KRAFTWERK, Gil Scott Heron et Charley Patton recevra le Early Influence Award et le fondateur de Sussex Records Clarence Avant recevra le Prix ​​Ahmet Ertegun.

La cérémonie d’intronisation aura lieu à Cleveland, Ohio’s Rocket Mortgage FieldHouse le 30 octobre. Elle sera diffusée sur HBO Max et diffusé sur HBO Max à une date ultérieure.

“C’est notre classe la plus diversifiée de l’histoire de la Temple de la renommée du rock and roll», déclare le président John Sykes. “Il représente vraiment le sallel’engagement continu de rendre hommage aux artistes qui ont créé non seulement le rock and roll, mais aussi le son de la culture des jeunes. “

Les bulletins de vote ont été envoyés à un corps électoral international de plus de 1 200 artistes, y compris des intronisés, des historiens et des membres de l’industrie de la musique. Des facteurs tels que l’influence musicale d’un artiste sur d’autres artistes, la durée et la profondeur de la carrière et l’ensemble du travail, l’innovation et la supériorité dans le style et la technique sont pris en considération.

FOO FIGHTERS chanteur Dave Grohl a déjà été intronisé dans le Rock Hall dans le cadre de NIRVANA en 2014.

Rhoads est l’un des guitaristes de hard rock / heavy metal les plus influents de tous les temps.

le OZZY OSBOURNE et RIOT SILENCIEUX Axeman et deux autres ont été tués le 19 mars 1982 lorsque le petit avion dans lequel ils volaient à Flying Baron Estates à Leesburg, en Floride, a frappé Osbournebus de tournée de, puis s’est écrasé dans un manoir. Rhoads avait 25 ans.

Le prix d’excellence musicale est décerné aux artistes, musiciens, auteurs-compositeurs et producteurs dont l’originalité et l’influence de la création musicale ont eu un impact dramatique sur la musique.

Légendes britanniques du heavy metal IRON MAIDEN étaient sur le bulletin de vote pour Rock Hall intronisation cette année, mais n’a pas obtenu suffisamment de votes pour faire la promotion de 2021.

Ayant été éligible à l’intronisation pendant une décennie et demie, IRON MAIDEN est l’un des plus grands groupes de la planète. Depuis la sortie de leur premier album éponyme, les légendes britanniques du heavy metal ont sorti 15 autres disques de studio complets et se sont vendus à plus de 100 millions d’exemplaires.

Pour être éligible au scrutin de cette année, le premier single ou album de chaque candidat devait être sorti en 1995 ou avant.

Même si les artistes sont éligibles au Temple de la renommée du rock and roll 25 ans après la sortie de leur premier album ou single, des groupes emblématiques de hard rock et de métal comme JEUNE FILLE, JUDAS PRIEST et MOTÖRHEAD n’ont pas encore été reconnus par l’institution, qui a intronisé GUNS N ‘ROSES au cours de la première année d’admissibilité de cette bande.

Rock Hall les règles stipulent que les artistes deviennent éligibles un quart de siècle après la sortie de leurs premiers disques, mais le salle affirme également que d’autres “critères incluent l’influence et l’importance des contributions des artistes au développement et à la perpétuation du rock ‘n’ roll”, ce qui, bien entendu, est ouvert à l’interprétation.

Admissible à l’intronisation depuis 1999, EMBRASSER n’a obtenu sa première nomination qu’en 2009 et a finalement été intronisé en 2014.

VIOLET FONCÉ était éligible pour le Rock Hall depuis 1993 mais n’a été intronisé qu’en 2016.





