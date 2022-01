Foo Fighters sort une bande-annonce pour Horror Comedy Studio 666

Le groupe de rock The Foo Fighters a sorti la première bande-annonce officielle du prochain film d’horreur du groupe, Studio 666. Le film devrait sortir en salles le 25 février.

Basé sur la bande-annonce, Studio 666 est tout ce dont nous avons besoin pour alléger les moments difficiles que nous avons tous traversés ces derniers temps. Selon un synopsis officiel : « Les Foo Fighters emménagent dans un manoir d’Encino ancré dans l’histoire macabre du rock and roll pour enregistrer leur très attendu 10e album. Une fois dans la maison, Dave Grohl se retrouve aux prises avec des forces surnaturelles qui menacent à la fois l’achèvement de l’album et la vie du groupe. » Le film est, en un mot, ridicule. Regardez la bande-annonce et voyez par vous-même.

Studio 666 vient d’une histoire de Grohl, et le scénario est co-écrit par Jeff Buhler (Pet Sematary, The Prodigy) et Rebecca Hughes (Cracking Up, Grounded for Life). Le film est réalisé par BJ McDonnell (Slayer : The Repentless Killogy). Les acteurs non-Foo Fighter dans le film incluent Will Forte (MacGruber), Jenna Ortega (Jane the Virgin), Leslie Grossman (American Horror Story) et Jeff Garlin (Curb Your Enthusiasm).

Les Foo Fighters n’ont jamais hésité à utiliser leurs clips comme une opportunité de montrer également les côtés les plus martiaux de leur personnalité. Ce drapeau a été planté pour la première fois en 1999, sur la vidéo de « Learn to Fly », où l’invité de Tenacious D a joué le rôle de criminels en train de cacher de la contrebande dans la station de préparation de nourriture d’un avion. En 2006, Grohl lui a rendu la pareille en jouant Satan dans Tenacious D dans The Pick of Destiny.