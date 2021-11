Foo Fighters Star dans la comédie d’horreur ‘Studio 666’; Sortie en salles prévue pour le 25 février

Films de route ouverts a acquis les droits mondiaux de la comédie d’horreur « Atelier 666 », mettant en vedette Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Pat frottis, Chris Shiflett et Rami Jaffee. Le casting de stars comprend également Whitney Cummings, Leslie Grossman, Will Forte, Jenna Ortega et Jeff Garlin. Le film, réalisé par BJ McDonnell, est prévu pour une large sortie en salles dans plus de 2 000 cinémas le 25 février 2022. La date de sortie internationale du film sera annoncée prochainement.

L’annonce a été faite par Route ouverte‘s Tom Ortenberg et COMBATTANTS DE FOO.

Dans « Atelier 666 », le groupe de rock légendaire COMBATTANTS DE FOO emménager dans un manoir d’Encino ancré dans l’histoire macabre du rock and roll pour enregistrer leur 10e album très attendu. Une fois dans la maison, Dave Grohl se retrouve aux prises avec des forces surnaturelles qui menacent à la fois l’achèvement de l’album et la vie du groupe.

« Après des décennies de vidéoclips ridicules et de nombreux documentaires musicaux à notre actif, il était enfin temps de passer au niveau supérieur… Un long métrage de comédie d’horreur », a déclaré Grohl. « Comme la plupart des choses FO, ‘Atelier 666’ a commencé avec une idée farfelue qui s’est transformée en quelque chose de plus grand que nous n’aurions jamais imaginé possible. Filmé dans la même maison où nous avons enregistré notre dernier album « Médecine à minuit » (je vous avais dit que cet endroit était hanté !), nous voulions retrouver la magie classique de tous nos films rock and roll préférés, mais avec une torsion : un gore hilarant qui putain de ROCKS. Et maintenant, avec l’aide de Tom Ortenberg et l’équipe de Films de route ouverts, nous pouvons enfin sortir ce chat du sac après l’avoir gardé notre secret le mieux gardé pendant deux ans. Soyez prêt à rire, crier et headbanger dans votre pop-corn. ‘Atelier 666’ va te foutre en l’air. »

« Nous ne pourrions pas être plus excités de faire équipe avec COMBATTANTS DE FOO pour un film qui fera à coup sûr crier et rire le public », a déclaré Ortenberg. « Les FOs apportent leur chimie comique et le talent musical que nous aimons tous au grand écran dans ce film d’horreur hystérique. »

Commenté McDonnell: « ‘Atelier 666’ est une combinaison parfaite de toutes les choses que j’aime. Rock, horreur et comédie, tous liés ensemble dans un film très excitant. Je suis très heureux d’avoir fait équipe avec le COMBATTANTS DE FOO pour créer un film de « groupe » à l’ancienne. Cela fait des années que nous n’avons pas vu quelque chose comme LES BEATLES « Au secours !, LES MONKEES ‘Tête’, ou « Kiss rencontre le fantôme du parc ». Prenez ce film de groupe à l’ancienne des années 60/70, mélangez-le avec l’horreur et ‘Atelier 666’ est né! Je suis tellement ravi que le public du cinéma et de la musique se réunisse et apprécie notre film. »

« Au cours de la dernière décennie, nous avons eu la chance de collaborer avec COMBATTANTS DE FOO sur une variété de grands projets », ont déclaré les producteurs John Ramsay et James A. Rota. « Qu’il s’agisse de films documentaires, de séries télévisées ou de clips, ils apportent toujours leurs grands talents et leur sens de l’humour légendaire. ‘Atelier 666’ amène cela à un tout autre niveau et nous ne pourrions pas être plus fiers de ce film. Nous avons hâte de le partager avec le monde. »

Basé sur une histoire de Grohl et scénario de Jeff Buhler et Rébecca Hughes, « Atelier 666 » est produit par Films Roswell‘ et Studios de thérapie‘ John Ramsay et James A. Rota. Les producteurs exécutifs sont Jean Silva, Kristen Gallois, John Cutcliffe, Gaby Skolnek, Dave Grohl, Nate Mendel, Taylor Hawkins, Pat frottis, Chris Shiflett, Rami Jaffee, James Masciello, Matthieu Sidari, Mitchell Zhang et Tom Ortenberg.

L’accord a été négocié par Tom Ortenberg et Matthieu Sidari de la part de Films de route ouverts et par Indépendant WME au nom des cinéastes.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).