Foo Fighters va sortir une collection de couvertures des Bee Gees pour le « Record Store Day »

COMBATTANTS DE FOO‘ publiera “Je vous salue Satin” exclusivement pour le Record Store Day le 17 juillet. Le LP de 10 titres contiendra les reprises du groupe de cinq BEE GEES classiques — “Tu devrais être en train de danser”, “Fièvre de la nuit”, “La tragédie” et “Plus qu’une femme” plus Andy Gibb‘s “Danse de l’ombre” – ainsi que cinq COMBATTANTS DE FOO‘ pistes de la “Médecine à minuit” album enregistré en live chez le groupe 606 studio. Le vinyle en édition limitée sera emballé “de manière appropriée à l’époque dans une pochette mylar arc-en-ciel éblouissante”.

“Pour des résultats optimaux, écoutez avec les poils de la poitrine exposés et le petit collier cuillère en or (Si vous savez, vous savez…),” COMBATTANTS DE FOO mentionné.

COMBATTANTS DE FOO précédemment effectué “Tu devrais être en train de danser” pour le Jo Wiley‘s BBC montrer et “Danse de l’ombre” pour le Rock’n’Relief direct.

Le leader Dave Grohl expliqué comment le “Tu devrais être en train de danser” la reprise est apparue en disant : “Nous sommes allés dans notre studio tous les jours pour filmer et enregistrer des choses, et ce jour-là, nous avions notre liste de choses que nous étions censés faire et il était dit : ‘Enregistrez une Jo.’ Et pendant que nous avions cette conversation, quelqu’un a dit : ‘Hé, as-tu vu ça BEE GEES documentaire?’ Et j’étais comme la dernière personne sur terre — la seule personne qui ne l’avait pas vu ! Alors j’étais comme, ‘Pourquoi ne faisons-nous pas simplement un BEE GEES chanson?’ Et quelqu’un m’a juste dit : ‘D’accord… comment veux-tu le faire ?!’ Et j’ai dit : ‘Eh bien, faisons comme le BEE GEES.'”

Il a poursuivi: “Nous avons commencé à enregistrer la piste instrumentale, puis je me suis dit: ‘D’accord, je vais sortir et la chanter…’ et laissez-moi vous dire, je n’ai jamais, de ma vie, chanté comme ça, mais c’était la chanson la plus facile que j’aie jamais chantée de toute ma vie ! J’ai chanté la chanson, et ça a duré six minutes et j’ai fini. J’aurais dû chanter comme ça pendant les 25 dernières années !

“Je vous salue Satin” liste des pistes :

Face A – Les DEE GEES :

01. Tu devrais être en train de danser



02. Fièvre de la nuit



03. La tragédie



04. Danse de l’ombre



05. Plus qu’une femme

Face B – En direct au 606 :

01. Faire un feu



02. Honte honte



03. En attente d’une guerre



04. Pas de fils à moi



05. Détecteur de nuages

Une liste des disquaires participants est disponible sur le site Record Store Day.

