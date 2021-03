Food City Dirt Race sur DraftKings + FanDuel 3/28 ⋆ .

Le peloton est prêt pour la course de terre de dimanche à Bristol avec… et… au premier rang. Par conséquent, plongeons dans les meilleurs jeux NASCAR DFS de cette semaine pour la Food City Dirt Race.

Rejoignez AWESEMO + aujourd’hui!

Utilisez des données précises et des outils avancés conçus par le lecteur DFS n ° 1.

Réflexions rapides sur la construction de la liste

Comment est-ce que je dis cela sans détour … nous sommes tous entrain de tourner un virage avec de la boue sur nos pare-brise. Cela ressemble beaucoup au premier tour de la Trucks Heat Race, non? Malheureusement, c’est ce que je ressens. Heck, je déteste être aussi direct, mais tous nos pires rêves sont devenus réalité cette semaine. Nous avons pensé que nous pourrions avoir une idée de la façon dont cet ovale de terre allait courir sur la base des séances d’essais de vendredi. Cependant, après toute la pluie et plus encore sur le chemin, qui sait à ce stade.

Sur la base des prévisions pour Bristol, Tennesse – je vais simplement supposer que le Bristol que nous avons vu samedi est ce que nous obtenons dimanche. À moins que la pluie du dimanche ne soit si mauvaise, l’événement est repoussé au lundi. Je vais également considérer quelque chose que Chase Briscoe a dit lors d’une interview avec drapeau rouge. Il pensait que tout le monde s’entasserait au premier virage, et c’était juste avec 11 camions sur la piste. Que se passera-t-il lorsque nous aurons 40 voitures espacées de tous les pouces pour un virage serré?

Avec toutes ces inconnues, combinées au chaos imminent, je pense que l’approche de la course de dimanche comme un événement à grande vitesse est à la fois prudente et prudente. Ainsi, choisir des pilotes avec un différentiel de place va donner à nos alignements une sécurité intégrée. C’est quelque chose que je souhaite désespérément pour l’événement de demain à Bristol. Cependant, je ne peux pas nécessairement exclure les dominateurs, car il est beaucoup trop facile pour le leader de vérifier. Cependant, pour la plupart, je construirai des alignements NASCAR DFS où le score est obtenu grâce à la position finale et au différentiel de place. J’aurai une exposition à un, peut-être deux, dominateurs par alignement. Cependant, la plupart de mes pilotes seront orientés différentiellement.

Choix de NASCAR DFS Food City Dirt Race

Kyle Larson, 1er (14000 $ FanDuel, 12000 $ DraftKings) GPP (Dominator)

En termes simples, Larson est la classe de ce peloton, et je ne suis pas effrayé par le fait qu’il commence à l’arrière en raison de son changement de moteur. Il va devoir jouer au jeu de l’attente pour contourner tout le monde. Cependant, ce faisant, il effectuera de nombreux tours les plus rapides. Sans oublier, nous savons que nous avons des avertissements de compétition garantis au 50e tour et une pause d’étape au 100e tour.

Tout cela pour dire que Larson aura de nombreuses opportunités de travailler avec des champs groupés et de revenir en arrière. Une fois qu’il monte en tête, il peut utiliser son talent pour garder son véhicule de premier plan devant. Dans la première et la deuxième pratique, Larson a montré qu’il avait la meilleure vitesse à long terme de n’importe qui avec une baisse minimale par rapport au terrain.

Denny Hamlin, 2e (11500 $ FanDuel, 9100 $ DraftKings) GPP (Dominator)

Dans une interview hier, Hamlin a fait une observation astucieuse. Il a déclaré, avant toute la pluie, remarquez, que la saleté faisait courir Bristol comme une version plus lente d’elle-même. Eh bien, nous pouvons jeter cette comparaison au départ. Cependant, nous pourrions voir cette saleté sécher avec suffisamment de temps et une véritable couche de caoutchouc s’accumule. Si cela se produit, alors dans les tournois, je veux être exposé à Hamlin, qui a remporté l’événement de Bristol automne-2019. De plus, lorsque la piste était sèche, Hamlin réalisait des temps constamment rapides, en particulier dans les courses plus longues.

Austin Dillon, 9e (10 000 $ FanDuel, 9 700 $ DraftKings) GPP (Dominator)

Ma seule question pour Dillon est: était-il en train de faire des sacs de sable? Ses chiffres ressemblent tous étrangement à ceux de Josh Billicki et Cody Ware, ce qui devrait être un drapeau rouge. Cependant, Dillon n’a couru rien de plus qu’une course de 10 tours dans les deux essais. Cela suggère que Dillon est sorti pour avoir une sensation décontractée pour la piste, s’habituer aux points de sortie et d’entrée dans les voitures de la Coupe, puis sortir de la piste avec une voiture propre.

Pas plus tard que la semaine dernière, Dillon était sur cette piste et a concouru pour une victoire dans sa classe particulière. Ainsi, je suppose que son plan de vendredi était juste d’aller se faire une idée de la piste dans un véhicule différent et de montrer ensuite son expertise en terre battue dans sa course de chaleur. Malheureusement, nous ne sommes jamais arrivés à ce dernier, donc maintenant nous avons le pilote avec la troisième meilleure cote pour gagner via DraftKings Sportsbook, à partir du neuvième. Avec Larson hors de la photo au départ, il semble que rien ne devrait empêcher Dillon d’être l’un des premiers favoris pour mener des tours avec un salaire quelque peu déprimé.

Dernier contenu NASCAR DFS Joey Logano 10e (8300 $ DraftKings) GPP

Je liste Logano comme une partie centrée sur DraftKings cette semaine parce que son salaire de 11000 $ sur FanDuel est difficile à justifier. Cependant, avec près de 2000 $ de réduction sur son prix normal sur DraftKings, nous sommes dans une situation avec Logano où s’il peut se classer parmi les cinq premiers, alors il ne coûte que 8300 $. Venant du nord-est, l’exposition de Logano aux courses de terre a été au mieux minime, et très franchement, la majeure partie est venue cette année en préparation pour la course de terre. Cependant, Logano semble être un apprenant rapide et il fixait les dix meilleures vitesses lors de la première séance d’essais.

Christopher Bell, 15e (13 500 $ FanDuel, 11 000 $ DraftKings) Cash / GPP (Dominator)

Même si j’aime faire du battage sur le jeu d’Austin Dillon, surtout au début, le vrai prétendant à la tête du premier segment sera le triple champion du Chili-Bowl, Christopher Bell. Bell s’est ouvert en tant que pilote avec la deuxième cote la plus élevée, et si Larson devait avoir un problème en raison de son échange de moteur, Bell pourrait s’enfuir avec cet événement. Il a montré beaucoup de vitesse lors des deux séances d’essais, vous savez donc que le groupe motopropulseur JGR dépense beaucoup de puissance. Combinez cela avec son CV de piste en terre battue, et Bell devrait être l’un de nos deux meilleurs dominateurs.

Corey Lajoie, 30e (2000 $ FanDuel, 5000 $ DraftKings)

L’une des décisions de tarification les plus étranges des deux sites était de savoir à quel point ils étaient bas sur Lajoie. J’ai déjà mentionné Austin Dillon lors des Bristol Dirt Nationals. La lede enterrée est que Lajoie était son coéquipier dans cette épreuve, bien que sa nuit ne se soit pas déroulée aussi bien que celle de Dillon. Quoi qu’il en soit, nous ramènerons Lajoie aussi loin à ce salaire avec des connaissances préalables sur le fonctionnement de cette piste. Cela semble être un bon moyen de compléter une équipe de cash si vous avez besoin de plonger aussi loin.

Sale argent à l’arrière

Grâce à l’annulation des courses de chaleur, tous nos «sonneries» se retrouvent à partir du 30e ou pire. Cela aura tendance à rendre les files d’attente un peu plus crayeuses. Cependant, si vous cherchez à éviter la craie, assurez-vous de consulter Alex’s Top Driver Tool.

En ce qui concerne la raison pour laquelle vous devriez jouer à certains de ces pilotes ou à tous, c’est simple: ils offrent un différentiel de place associé à un avantage en fonction de leur expérience passée sur terre battue. En ce qui concerne les jeux d’argent, voici comment je classerais ces pilotes lorsque le pilote, l’équipement et le salaire sont tous considérés.

Stewart Friesen, 32e (8500 $ FanDuel, 9500 $ DraftKings)

Chris Windom, 36e (6 500 $ FanDuel, 7 400 $ DraftKings)

Shane Golobic, 35e (5500 $ FanDuel, 6800 $ DraftKings)

Mike Marlar, 38e (7 200 $ de DraftKings)

Ty Dillon, 39e (2 500 $ FanDuel, 6 600 $ DraftKings)

JJ Yeley, 34e (2500 $ FanDuel, 6400 $ DraftKings)

Tous ces pilotes ont des années d’expérience dans les courses de terre par rapport au terrain. Bien que je les souligne comme des jeux d’argent en raison de leur point de départ et de la hauteur à laquelle ils pourraient finir, n’ayez pas peur de les utiliser tous dans les tournois. Si la Food City Dirt Race devient une guerre d’usure, parier sur les pilotes qui ont mené ces guerres dans le passé pourrait être votre meilleur pari.

Suivez-nous sur tous nos canaux sociaux! Découvrez notre Twitter, Facebook, Instagram, et Youtube pour plus de contenu Awesemo.

Vous recherchez plus de contenu de choix NASCAR DFS? Nous avons beaucoup d’articles, de données, de feuilles de triche et plus encore sur la page d’accueil d’Awesemo NASCAR. Cliquez simplement ICI.