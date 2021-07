‘Foodini’, la machine qui permet d’imprimer des hamburgers, des pizzas et du chocolat à manger

in

Pour Jacopo prisco

Dublin . – C’est une preuve supplémentaire que vous pouvez désormais tout imprimer en 3D : une société appelée Natural Machines a introduit une imprimante 3D pour l’alimentation.

“Foodini”, comme on l’appelle, ne diffère pas beaucoup d’une imprimante 3D traditionnelle, mais au lieu d’imprimer avec du plastique, elle utilise des ingrédients comestibles qu’elle obtient à partir de capsules en acier inoxydable : “C’est la même technologie”, explique Lynette Kucsma, co-fondateur de Natural Machines, « mais avec les plastiques, il n’y a qu’un seul point de fusion, tandis qu’avec les aliments, il existe différentes températures, consistances et textures. De plus, la gravité joue un peu contre nous, car les aliments ne conservent pas aussi bien leur forme. comme du plastique.”

Lors de la conférence technologique Web Summit à Dublin, la startup basée à Barcelone a exposé la machine et prétend qu’elle est la seule du genre capable d’imprimer une large gamme de plats, sucrés et salés.

« À la base, il s’agit d’une mini-usine de fabrication d’aliments réduite à la taille d’un four », a déclaré Kucsma, notant qu’au moins dans la phase initiale, l’imprimante ciblera principalement les utilisateurs de cuisines professionnelles. Ils sortiront ensuite une version grand public, à un prix de détail d’environ 1 000 $.

En principe, l’imprimante Foodini semble être l’ultime aide à la paresse : appuyez sur un bouton et imprimez vos raviolis. Mais Natural Machines s’empresse de souligner que l’imprimante est conçue pour ne prendre en charge que les parties difficiles et chronophages de la préparation des aliments, et que ce sont également celles qui découragent les gens de cuisiner à la maison. Ils affirment également qu’il favorise une consommation alimentaire saine en exigeant des ingrédients frais avant l’impression.

Cependant, la société travaille avec les principaux fabricants de produits alimentaires pour créer des capsules en plastique préemballées qui peuvent être introduites dans la machine pour préparer les aliments. Ils assurent que ces gélules n’auront pas de conservateurs et que leur durée de conservation sera limitée à cinq jours.

Le processus d’impression est lent, mais il est plus rapide que les impressions 3D normales. En plus de créer des motifs complexes, tels que des décorations très détaillées pour des gâteaux ou des aliments disposés dans des formes inhabituelles, l’imprimante Foodini pourrait être utile pour les recettes qui nécessitent précision et dextérité, telles que la pizza maison ou les pâtes farcies.

Actuellement, l’appareil imprime uniquement les aliments. Ceux-ci doivent ensuite être cuits comme d’habitude. Cependant, un futur modèle cuisinera également la préparation et le produit sera prêt à manger.

L’idée est également accompagnée d’un élément social. “Il y a un écran tactile à l’avant qui se connecte à un site de recettes dans le cloud, c’est donc un appareil de cuisine connecté à l’Internet des objets”, a déclaré Kucsma. Les utilisateurs pourront également contrôler l’appareil à distance à l’aide d’un smartphone et partager des recettes avec la communauté.

Cela se produira tant que les gens ne rejetteront pas l’idée de manger de la nourriture imprimée. “Nous avons fait des tests et tout le monde a aimé la nourriture”, explique Kucsma. “Prenez, par exemple, le four à micro-ondes : dans les années 1970, les gens en avaient un peu peur. Ils pensaient que la nourriture pouvait être empoisonnée par des radiations ou quelque chose du genre, mais si vous regardez 30 ans plus tard, il y a un micro-ondes dans tout le monde. Nous avons de la vraie nourriture ici, avec des ingrédients frais ; nous la préparons simplement en utilisant une nouvelle technologie. »

La société achève un tour de table et prévoit de démarrer la fabrication de masse au second semestre de l’année prochaine.