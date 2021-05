Foody Call ‘et ses aspirations à la lutte professionnelle ⋆ .

Il fait chaud et lourd dans la cuisine pour Russ et Paola Mayfield alors que les 90 Day Fiancé OG préparent pour 90 Day: Foody Call. Le dernier spin-off de la populaire franchise d’émissions de téléréalité voit certains des couples les plus populaires créer des favoris culturels tout en répondant aux questions des téléspectateurs. Think Food Network rencontre Loveline.

Pao a également récemment ajouté un lutteur professionnel à son curriculum vitae. Elle est le dernier nom à avoir mis les pieds sur le ring depuis le royaume de la réalité, rejoignant les personnalités de Real World The Miz et Big Brother alun Jessie Godderz. Nous avons rencontré le botteur colombien pour discuter de Foody Call et de son dernier choix de carrière.

Comme c’est incroyable pour vous de voir le Fiancé de 90 jours L’univers grandit-il comme il l’a fait?

Paola Mayfield: C’est vraiment incroyable. Je sais que tant de gens veulent en savoir plus sur les autres couples avec ces émissions et spin-offs. Cela leur donne l’occasion d’avoir un petit aperçu. Par exemple Foody Call, nous répondons aux questions et parlons aux fans. C’est incroyable de pouvoir se connecter avec eux. Nous sommes très reconnaissants.

Vous êtes végétalien. Est-ce difficile d’être dans un foyer où les autres ne le sont pas ?

Je dis à mon mari s’il veut cuisiner de la viande, il doit l’acheter lui-même. Il doit le cuisiner lui-même parce que je ne le fais pas. La seule chose que j’ai cuisiné pour Axel, ce sont des œufs. Il n’a jamais mangé de viande. Mon mari est d’accord avec ça. Je pense qu’il s’y est habitué. Je cuisine la même chose pour tout le monde.

Est-ce que vous et Russ cuisinez normalement ensemble ?

En fait non. J’ai l’impression de ne pas avoir la patience. J’aime cuisiner par moi-même. J’aime avoir mon espace et que les gens ne soient pas là. [Filming 90 Day: Foody Call] a fini par être vraiment bon. Il avait l’air vraiment bien. Parfois, dans des situations où c’est un rendez-vous spécial, nous cuisinerons ensemble. Par exemple, il cuisinait pour ma mère à Noël. Je l’ai aidé. Bien que nous vivions actuellement dans un camping-car, il est donc difficile de cuisiner ensemble dans la cuisine. Peut-être que lorsque nous aurons une maison plus grande, ce sera une option.

Vous voyagez beaucoup ?

C’est le plan. L’idée est de voyager avec cette carrière de catcheur que je commence. Le camping-car est un bon moyen de se déplacer en famille.

Qu’est-ce qui vous a poussé à poursuivre la lutte professionnelle?

Je ne connaissais pas la lutte. Russ et moi étions en Colombie pour rendre visite à ma famille et j’ai regardé ce film autobiographique sur Paige [called Fighting with My Family]. La façon dont elle s’exprime et se comporte sur le ring m’a donné envie d’essayer ça. J’ai appelé mon manager pour m’aider à trouver une école à Miami. J’ai pris ma première bosse, et c’était dur. En même temps, je sentais que je pouvais le faire. A partir de là, j’ai commencé à m’entraîner. Je l’aime.

Vous aimez le fitness. Comment le régime d’entraînement se compare-t-il?

Rien comparé à simplement soulever des poids. La lutte est très intense. Je peux aller à l’école et m’entraîner pendant quatre heures, faire les exercices et courir les cordes, prendre des bosses. C’est très intense pour votre corps. Cela demande beaucoup de force. Je ne m’attendais jamais à faire quelque chose comme ça, mais j’ai tellement de passion pour ça maintenant, je me fiche de la douleur. J’ai tellement de bleus. J’ai mal au dos. Je dois aller chez le chiropraticien. J’ai l’impression que mon corps s’est habitué à frapper les cordes et les bosses.

Parlez-moi de votre premier match en tant que Paola ‘Blaze’ Mayfield. Était-ce tout ce que vous pensiez que ce serait?

Je suis fière. J’ai eu de si bons retours dans les vestiaires. Je ne pensais pas que c’était mauvais pour la première fois. Je devais divertir plus de 100 personnes sur place. J’ai l’habitude de travailler devant la caméra et les émissions de télévision. Ici, vous êtes devant tant de monde, vous voulez pouvoir faire un spectacle génial et vous voulez que les gens soient heureux de venir vous voir. Il y a une grande attente car je ne suis pas seulement ce catcheur qui a débuté. Je suis Paola Mayfield de 90 Day Fiancé, donc il y a beaucoup de fans qui veulent aller me voir. Ils vous donnent envie de faire de votre mieux. En regardant la vidéo, j’en ai appris et je sais ce que je dois faire mieux.

Quelle a été la réaction de la famille ?

Russ me disait après avoir parlé à son père, ils sont en fait très fiers de moi parce que je me pousse à essayer quelque chose. Russ a été d’un grand soutien. En ce moment, il s’occupe d’Axel parce que je dois m’entraîner et travailler. Il a été comme un père au foyer. Russ a toujours soutenu tout ce que je fais, eh bien, sauf vraiment le mannequinat. Il était très fier de moi. Il me l’a dit lors de mon premier match.

Pour votre anniversaire, Russ a posté une photo de retour sur Instagram. Comment était-ce de voir cette photo de ces deux enfants fous d’il y a près de dix ans ?

Il m’a dit que c’était comme fêter les 10 ans de mon anniversaire ensemble. Nous avons tellement traversé. C’est incroyable. Je sais que nous ne sommes pas ce couple parfait ; nous ne prétendons pas l’être. Nous sommes toujours ensemble. Nous avons un beau fils. Nous avons réussi à surmonter tous les obstacles et tout ce qui se présente à nous. Je regarde en arrière, et tout ce que nous avons vécu nous a fait grandir en tant que couple et en tant que parents.

Vous mentionnez sur Foody Call comment vous vous êtes battu comme tous les couples. Qu’avez-vous appris de ces désaccords ?

Je sens que nous nous complétons. Russ est quelqu’un de patient, et c’est moi qui fais parfois exploser les choses. Il me laisse me calmer, puis on parle de choses. En pensant aux bagarres, hier je me suis réveillé et j’étais de très bonne humeur en regardant mon fils. Puis j’ai remarqué que mon mari avait coupé [our son’s] Cheveu. Ses beaux cheveux poussent depuis si longtemps. Je vais voir Russ : « Je suis tellement en colère contre toi. Je ne peux pas te regarder. Il l’a vraiment mal coupé. Je ne lui ai pas parlé toute la journée et j’ai dû me coiffer moi-même. Puis j’ai pensé: «Cela n’a aucun sens d’être en colère contre lui. Il l’a ruiné. D’accord, mais il repoussera. Nous devons avancer. » Les cheveux de mon fils me manquent toujours, mais c’est comme ça. Il n’y a aucune raison de continuer à se battre.

Après Foody Call, votre voyage de lutte ressemble à un autre grand 90 jours retombées.

Soyons honnêtes, j’ai beaucoup d’histoires à raconter. Il y a tant de choses qui se sont passées maintenant et dans le passé. Je suis toujours heureux de faire partie de cette franchise. Avoir un spin-off d’une histoire, je suis là pour ça. Qui n’aimerait pas ça ? Je pense que ma lutte pourrait être une très bonne histoire. Croisons les doigts, ça arrive.

90 jours : appel gourmand, Première de la série, samedi 29 mai, Découverte+