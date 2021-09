‘Fools Rush In’: Rick Nelson prend de nouveau le Hot 100

Quarante-quatre apparitions au palmarès des singles Billboard en un peu plus de six ans. C’était le fier bilan de Rick Nelson en septembre 1963, lorsqu’il a relancé un hit de la Seconde Guerre mondiale de Glenn Miller pour son prochain 45 tours réussi.

“Fools Rush In (Where Angels Fear To Tread)” a été écrit en 1940, avec une musique du compositeur new-yorkais Rube Bloom et des paroles du célèbre Johnny Mercer. À l’époque où de nouveaux droits d’auteur potentiels étaient saisis par plusieurs artistes d’enregistrement, plusieurs versions du numéro figuraient dans les charts de Billboard cette année-là.

Le jeune Frank intervient

Miller & his Orchestra a eu le plus gros succès en temps de guerre avec leur version, qui a fait les listes en juin et a passé une semaine au n ° 1 le mois suivant. Août a apporté d’autres interprétations à succès, par le chanteur Tony Martin et par Tommy Dorsey et son orchestre, dont le chanteur était un jeune de 25 ans du New Jersey appelé Frank Sinatra.

La chanson a été reprise pour un public d’après-guerre par Jo Stafford en 1953 et Keely Smith quatre ans plus tard, puis a réapparu au début des années 1960, avec des versions d’une myriade d’artistes. Brook Benton, Shirley Bassey, Brenda Lee, Etta James, Doris Day et Al Hirt étaient tous parmi ceux qui le couvraient avant que Decca Records ne le choisisse comme le nouveau single de Nelson, et le voit raviver sa fortune.

Le renouveau de Ricky

Dans les derniers mois de 1963, malgré toute cette grande histoire des charts, Rick était sans un hit du Top 20 américain depuis “It’s Up To You”. C’était, il est vrai, seulement huit mois plus tôt, mais quatre singles plus tard avaient eu des performances relativement modestes, à l’époque où Nelson avait changé de label d’Imperial à Decca.

“Fools Rush In” a débuté le 14 septembre Hot 100 au n ° 87, juste à côté de Roy Orbison‘s nouvelle entrée avec “Blue Bayou.” Cette fois, Rick était sur un gagnant, et la chanson a grimpé régulièrement au cours des mois suivants avant d’atterrir au n ° 12 en novembre. Avant la fin de l’année, il ferait revivre une chanson encore plus ancienne dans “For You” et obtiendrait un succès encore plus grand.

