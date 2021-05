Foot Locker et Melody Ehsani s’associent pour lancer une capsule inspirée du basketball – WWD

Foot Locker présentera une collection capsule inspirée du basket-ball conçue par la directrice créative de leur entreprise féminine, Melody Ehsani.

Il s’agit de la première d’une série de collections capsules qui devraient tomber cette année. Pour marquer le lancement, Foot Locker organisera un festival virtuel intitulé «No More Next», invitant les fans à participer à une expérience numérique comprenant des conversations interactives et des tirages au sort.

Ehsani est connue pour sa marque de streetwear, ME, spécialisée dans les bijoux, les chaussures et les vêtements avec un but, créée pour inspirer et autonomiser les femmes. Elle a également conçu des baskets pour Nike / Jordan et Reebok.

«Le partenariat de Melody et sa vision d’autonomiser les femmes à travers le streetwear et le sport reflètent vraiment la marque», a déclaré Patricia Respress, vice-présidente et directrice de la division des produits, chaussures et vêtements pour femmes chez Foot Locker. «En tant que directrice de la création, Melody a été extrêmement perspicace, responsabilisante et collaborative. Sa nouvelle perspective offre des opportunités supplémentaires pour l’entreprise féminine de Foot Locker, et nous sommes ravis de partager cette collection unique avec nos consommateurs.

La première collection capsule tombe à 12 h HE le 10 juin et comprend des vêtements et des accessoires au détail de 10 $ à 80 $. Toutes les pièces sont offertes dans les tailles XS à 2XL en ligne et en magasin dans les magasins Foot Locker aux États-Unis et au Canada, ainsi que dans certains magasins en Europe et en Asie-Pacifique.

La capsule est inspirée de l’amour d’Ehsani pour le basket-ball.

«Partout dans le monde, nous trouvons des choses qui nous connectent et nous éveillent à la réalité que nous sommes plus connectés que nous ne le pensons. L’un de ces grands connecteurs est le sport, et pour nous, c’est toujours le basket-ball », a déclaré Ehsani.

La capsule présente des couleurs inspirées de la nature et de la température. Plus précisément, les modèles thermiques sont utilisés pour refléter la réponse d’un individu à son environnement et ce qui relie les gens au niveau mondial. En dehors du shapewear (soutien-gorge et short de vélo), 70% de la capsule est unisexe / neutre. La collection comprend également un T et un ensemble court «Ball Vision», un équipage en polaire et un ensemble court et un survêtement en organza. Les accessoires incluent des chaussettes et des lacets d’équipage.

«Notre objectif est toujours d’élever la conscience et de cultiver l’autonomisation. «Arrêtez d’attendre d’être qui vous êtes déjà», est l’une de nos devises », a déclaré Ehsani. «Je crois que vous ne pouvez pas attendre que les autres voient qui vous êtes, vous devez vous voir. Habiter tout votre moi à tout moment est la clé pour parcourir le monde.

Foot Locker lance un programme de crowdsourcing numérique pour solliciter les commentaires des consommateurs afin de déterminer où un pop-up shop Melody Ehsani Foot Locker arrivera. Ces pop-ups ouvriront une semaine avant la disponibilité de la capsule, donnant à la ville sélectionnée une chance de découvrir et de magasiner la collection avant le reste du monde.

Le programme de crowdsourcing démarre lors du festival virtuel «No More Next, We Are Here», le 5 juin. Le festival vise à inspirer chacun à trouver sa voix et à demander une place à table. Il propose des conversations stimulantes et des questions-réponses avec Ehsani.

Ehsani a accumulé une clientèle fidèle pour sa marque ME et a collaboré avec Jordan Brand, Sanrio, Lauryn Hill, Wu-Tang Clan, Reebok, Powered et StockX, entre autres.

Le directeur créatif a également de fortes racines dans le marché de la sneaker, ayant créé plusieurs collaborations bien accueillies. Par exemple, sa Air Jordan 1 Mid SE «Melody Ehsani» est arrivée en novembre 2019 pour 130 $ et se vend aujourd’hui pour des milliers de dollars sur le marché de la revente. De plus, sa Air Jordan OG SP pour femme a été lancée avec beaucoup de succès en mars 2020. En plus de son travail pour la marque Jordan, elle a également conçu plusieurs styles pour Reebok.

Foot Locker, dont les marques comprennent Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports, Eastbay, Footaction et Sidestep, compte environ 3 000 magasins de détail dans 27 pays.