Football aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : calendrier, résultats et où regarder

Le football masculin aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 débutera le 21 juillet et se terminera le 7 août. Le concours compte au total 16 équipes et six sites : Kashima, Tokyo, Rifu, Sapporo, Saitama et Yokohama, où se jouera la finale. L’Espagne de Luis de la Fuente est encadré dans le groupe C avec l’Egypte, l’Australie et l’Argentine.

Le tournoi est organisé en quatre groupes de quatre équipes chacun et les deux premiers entrent dans le tour final. Les quarts de finale se joueront le 31 juillet, les demi-finales le 3 août et la grande finale le 7 août. La dispute pour la troisième place, et donc la médaille de bronze, aura lieu la veille.

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

L’actuel champion olympique est le Brésil, qui a réussi à battre l’Allemagne en finale des Jeux olympiques de Rio de Janeiro 2016 aux tirs au but.. Le Nigeria a évincé le Honduras dans la lutte pour la troisième place des médailles et a remporté le bronze. Lors de cette édition, le Nigeria n’a pas réussi à se qualifier et seuls trois des quatre demi-finalistes de l’édition précédente se répètent à Tokyo.

L’Espagne de Luis de la Fuente a une équipe de luxe pour concourir à Tokyo et est, sans aucun doute, l’un des grands prétendants à la lutte pour les médailles. Sans la présence définitive de Sergio Ramos, l’effectif de l’équipe espagnole compte trois joueurs du Barça (Pedri, Eric Garcia et Òscar Mingueza) et trois joueurs expérimentés (Daniel Ceballos, Marco Asensio et Mikel Merino), en plus d’autres joueurs importants tels que Dani Olmo , Unai Simón, Pau Torres et Mikel Oyarzabal, qui ont défendu l’Espagne au Championnat d’Europe.

Équipes participantes

groupe A

Japon, Afrique du Sud, Mexique et France

Groupe B

Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Honduras et Roumanie

Groupe C

Egypte, Espagne, Argentine et Australie

Groupe D

Brésil, Allemagne, Côte d’Ivoire et Arabie Saoudite

Calendrier des matchs

Journée 1 (22 juillet)

16h30 : Egypte – Espagne 17h00 : Mexique – France 17h00 : Nouvelle-Zélande – Corée du Sud 17h30 : Brésil – Allemagne 19h30 : Argentine – Australie 20h00 : Japon – Sud Afrique 20h00 : Honduras – Roumanie 20h30 : Côte d’Ivoire – Arabie Saoudite

Journée 2 (25 juillet)

16h30 : Egypte – Argentine 17h00 : France – Afrique du Sud 17h00 : Nouvelle-Zélande – Honduras 17h30 : Brésil – Côte d’Ivoire 19h30 : Australie – Espagne 20h00 : Japon – Mexique 20h00 : Roumanie – Corée du Sud 20h30 : Arabie Saoudite – Allemagne

3e journée (28 juillet)

17h00 : Arabie Saoudite – Brésil 17h00 : Allemagne – Côte d’Ivoire 17h30 : Roumanie – Nouvelle-Zélande 17h30 : Corée du Sud – Honduras 20h00 : Australie – Egypte 20h00 : Espagne – Argentine 20h30 : France – Japon 20h30h : Afrique du Sud – Mexique

Quarts de finale (31 juillet)

1er Groupe A – 2e Groupe B 1er Groupe C – 2e Groupe D 1er Groupe B – 2e Groupe A1º Groupe D – 2e Groupe C

Demi-finales (3 août)

Gagnant 1 – Gagnant 2 Gagnant 3 – Gagnant 4

Troisième place (6 août)

Perdant 1 – Perdant 2

Finale (7 août)

Gagnant 1 – Gagnant 2