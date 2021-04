Football “ boutique fermée ”: c’est maintenant la guerre alors que le Premier ministre se joint au tollé de la Super League européenne

F

Les fans d’otball, les joueurs et les politiciens se sont joints aujourd’hui à un tollé contre les six clubs rejoignant une Super League européenne – car il est apparu qu’ils pourraient être exclus de la FA Cup et que leurs joueurs vedettes ont été retirés de l’équipe d’Angleterre.

Des accusations de «trahison» et d ‘«avidité» ont été portées contre eux, des supporters de base jusqu’à certains des plus grands noms du jeu.

Boris Johnson a révélé que le gouvernement étudiait des mesures pour empêcher le soi-disant Super Six – Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool et Tottenham Hotspur – de poursuivre le mouvement.

“Nous allons examiner tout ce que nous pouvons faire avec les autorités du football pour nous assurer que cela ne se déroule pas de la manière qui est actuellement proposée”, a-t-il déclaré.

Il a fait allusion à des mesures pour forcer les grands clubs à prêter attention à leurs fans. “Ces clubs ne sont pas seulement de grandes marques mondiales”, a déclaré M. Johnson aux journalistes lors d’une visite dans le Gloucestershire.

«Ce sont aussi des clubs qui sont historiquement originaires de leurs villes, de leurs villes, de leurs communautés locales. Ils devraient avoir un lien avec ces fans et avec la base de fans de leur communauté. “

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a qualifié la ligue prévue de «magasin fermé» qui torpillerait la concurrence loyale et priverait les petits clubs de leur juste part de financement. Il faisait une déclaration aux Communes cet après-midi, où les députés espéraient qu’il en dirait plus sur le fait de donner aux fans le pouvoir de dire non.

M. Dowden a également eu des entretiens avec l’ancienne star de Manchester United, Gary Neville, au sujet de la nomination d’un régulateur indépendant pour superviser le sport, une option susceptible de figurer dans une déclaration de politique sur le renforcement du football prévue dans quelques semaines.

On s’attendait à ce que M. Dowden dise que les propriétaires n’étaient que des «gardiens temporaires» des clubs et que le gouvernement était «du côté des supporters».

Cela a été considéré comme un indice fort que cela donnerait du pouvoir aux fans – peut-être grâce à un modèle allemand qui leur donne leur mot à dire par le biais de participations. Un autre haut ministre, a demandé si les options incluaient l’exclusion des six clubs de la FA Cup et d’autres compétitions nationales, ou l’interdiction des joueurs de leurs équipes nationales, a déclaré que rien n’était exclu.

«Nous allons examiner toutes les options», a déclaré à LBC le ministre du Logement, Christopher Pincher. «Nous parlons aux autorités du football, nous parlerons à l’UEFA, nous parlerons à la FA pour nous assurer que nous faisons les choses correctement. Nous devons nous assurer que le football se développe et prospère dans notre pays, mais c’est le football pour les supporters, le football pour la base et non pour les élites.

Il a ajouté: “Nous ne voulons pas voir une élite du football, qui est de l’élite, par l’élite et pour l’élite.” Dans le cadre de ce plan, les six équipes anglaises seront rejoints par des clubs italiens et espagnols pour créer une compétition fermée pour jusqu’à 20 clubs, sans relégation ni promotion.

Christian Purslow, le directeur général d’Aston Villa, a condamné la super ligue comme une tentative de supprimer «l’incertitude» qui rendait le football si excitant pour le profit.

«Ces propositions suppriment le mérite sportif», a-t-il déclaré aujourd’hui à BBC Radio 4. «Cela permettrait à un petit nombre de clubs de participer à cette compétition, quoi qu’il arrive. Pour des millions de personnes dans le football, cela va à l’encontre de tout ce que le sport signifie et représente. Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a déclaré qu’une telle configuration détruirait les «moments incroyables, les résultats et les bouleversements» qui ont rendu le football formidable, ainsi que geler les fans. «Cela diminue la concurrence. Il tire le pont-levis. Il est conçu pour et par une petite élite », a-t-il déclaré.

Les groupes de fans, y compris ceux liés à Liverpool, aux Spurs et à Chelsea, ont également exprimé leur opposition. Le Chelsea Supporters ‘Trust a déclaré que les fans de football du monde entier avaient «vécu la trahison ultime».