Football de la Real Sociedad | Un match de pénalité pour Oyarzabal après son entrée à Yéremy Pino

Le comité de compétition de la Fédération espagnole de football a sanctionné le joueur de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal avec un match pour son expulsion contre Villarreal, pour une entrée sur Yérémy Pino, lors de la 18e journée de Première Division.

La concurrence a examiné les allégations de la Royal Society pour classer les faits conformément à l’article 123.1 du Code disciplinaire, relatif à la violence dans le jeu, qui est appliqué pour « s’être produit de manière violente pendant le jeu ou comme conséquence directe de tout ensemble de celui-ci, à condition que l’action entraîne un risque, mais aucune conséquence dommageable ou dommageable ne se produit, Il sera sanctionné d’une suspension d’un à trois matchs ou pour une période pouvant aller jusqu’à un mois. L’absence de conséquences dommageables est déterminante pour considérer qu’il s’agit de l’infraction commise, malgré la dureté de l’entrée », le comité a fait rapport.

Oyarzabal a frappé Pino de manière spectaculaire

L’action a eu lieu lors du match qui a eu lieu à la Reale Arena entre Saint-Sébastien et Groguets. A la 48e minute du match, l’ailier du Real a tenté d’intercepter une course de Yéremy Pino, mais il est arrivé en retard et a frappé l’attaquant de Villarreal de manière spectaculaire. Figueroa Vázquez n’a pas hésité et a envoyé la Real Sociedad ’10’ avec un rouge direct.