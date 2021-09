Football en direct ce week-end : Manchester City, Liverpool, Arsenal

in

Il devrait y avoir une autre manche de football chargée avec beaucoup de football en direct ce week-end dans toute l’Angleterre.

Matchs de football en direct à regarder et à diffuser en direct ce week-end

De la Premier League à la Ligue nationale

Ce week-end verra une grande variété d’émissions de football à la télévision pour le public britannique. D’un derby de Premier League au nord de Londres à la rencontre de Chesterfield et Torquay United en cinquième division, il y en a pour tous les goûts.

Il y a deux rencontres exceptionnelles pour les fans de la Premier League avec le voyage de Manchester City à Chelsea retransmis en direct par BT Sport samedi.

Cela sera suivi d’une série de matchs divertissants sur la couverture du Super Sunday de Sky Sports.

Les loups se rendent à St Mary’s pour jouer à Southampton lors d’un coup d’envoi à 14 heures; deux heures et demie plus tard, l’attention se tourne vers le nord de Londres, où Arsenal et Tottenham Hotspur se rencontrent à l’Emirates Stadium.

Les poids lourds du titre de la Super League féminine, Manchester United et Chelsea, devraient se rencontrer dimanche midi sur la BBC.

Pendant ce temps, après que l’équipe masculine ait affronté les Spurs, Arsenal accueille Manchester City dans un affrontement WSL sur Sky Sports à 18h45.

Voici tous les matchs qui seront diffusés en direct au Royaume-Uni la semaine prochaine sur des chaînes telles que Sky Sports, BT Sport, BBC, ITV et plus encore.

vendredi 24 septembre 2021

West Brom vs QPR (20h00 BST) – Championnat, Sky Sports

samedi 25 septembre 2021

Everton Women vs Birmingham City Women (11h30 BST) – FA Women’s Super League, Sky Sports

Reading vs Middlesbrough (12h30 BST) – Championnat, Sky Sports

Chelsea vs Manchester City (12h30 BST) – Premier League, BT Sport

Chesterfield vs Torquay United (17h20 BST) – Ligue nationale, BT Sport

Brentford vs Liverpool (17h30 BST) – Premier League, Sky Sports

dimanche 26 septembre 2021

Manchester United Women vs Chelsea Women (12h30 BST) – FA Women’s Super League, BBC Two / BBC iPlayer

Southampton vs Wolves (14h00 BST) – Premier League, Sky Sports

Arsenal vs Tottenham Hotspur (16h30 BST) – Premier League, Sky Sports

Arsenal Women vs Manchester City Women (18h45 BST) – FA Women’s Super League, Sky Sports

Photo principale