Football et crypto-monnaies, la relation en Italie Crypto nouveaux médias

Les mondes du sport et de la crypto-monnaie découvrent une synergie quelque peu attendue. Ces jours-ci le le lien entre le football et la crypto devient de plus en plus important, surtout en Italie, mais pas seulement.

La nouvelle que Léo Messi reçu des jetons de fan $PSG dans son colis de bienvenue est un point de non-retour pour le football. Et vu que Socios (qui délivre les fan tokens) est partenaire d’une vingtaine d’équipes, il faut s’attendre à ce que d’autres clubs peuvent faire ce que le PSG a fait avec la star Messi.

Mais c’est en Italie que la relation entre le football et les crypto-monnaies devient très étroite. On se demande ce que penserait Cristiano Ronaldo si une partie de son salaire était payée avec le fan token $JUV.

Après tout, La Juventus a été l’un des précurseurs, en utilisant le jeton de fan pour voter pour les chansons à jouer au stade, et même pour choisir le maillot.

La Juve a rapidement été rejointe par l’AC Milan, la Roma et l’Inter Milan, partenaires de Socios et donc avec leurs propres fan tokens.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là.

Alors que d’un côté il y a Sociaux avec ses jetons de fans, d’autre part, il y a Si rare avec le football fantastique blockchain.

Bien avant le battage médiatique de la NFT, Sorare avait commencé à s’associer avec des équipes de football pour transformer les joueurs en NFT qui pourraient être échangés sur la blockchain Ethereum. Bien sûr, Sorare ne s’est pas limité à l’Italie : le Paris Saint Germain, le Real Madrid, le Zenit St Petersburg, et bien d’autres équipes ont transformé leurs joueurs en NFT, remplaçant l’album d’autocollants classique.

Les parrainages consacrent la relation entre le football et les crypto-monnaies en Italie

Ensuite, il y a les parrainages. L’Italie montre la voie ici. Mai dernier, Crypto.com sponsorisé la finale de la Coupe d’Italie.

À l’heure actuelle, il y a trois équipes avec des sociétés de crypto-monnaie comme sponsors.

Au début, c’était AS Rome avec DigitalBits. Puis suivi Inter avec Socios. Dans ces cas, on parle de sponsor principal, qui est la marque qui apparaît sur le devant des uniformes des joueurs. Puis vint Milan, avec BitMEX comme sponsor de la manche, avec le logo clairement visible sur la manche des uniformes.

Cette tournure des événements n’est pas un hasard : les clubs de football n’ont pas seulement souffert du confinement, mais une année entière de stades fermés, ce qui a entraîné une baisse des revenus. Les parrainages avec des sociétés de cryptographie profitent d’un secteur en plein essor avec beaucoup d’argent et créent une nouvelle relation avec les fans, qui ont été expulsés des tribunes.

Il y a toutes les raisons pour cette relation pour devenir plus forte. Et étant donné la popularité du football en Italie et dans le monde, il n’est pas exclu que cela pourrait conduire à une augmentation de l’adoption de la crypto-monnaie.