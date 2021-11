Football féminin | Arrêt collectif au début des matchs de Primera Iberdrola !

13/11/2021 à 18:26 CET

Les joueurs de la Primera Iberdrola feront des arrêts pendant les 30 premières secondes des matchs qui vont se jouer ce week-end, « en protestation de la situation qu’ils vivent » devant le blocage du processus de professionnalisation de la compétition.

L’Association des footballeurs espagnols (AFE) a annoncé ce samedi l’initiative des joueurs au début des matches de la dixième journée, qui ont débuté cet après-midi avec les matchs Barcelone-Levante et Atlético de Madrid-Real Sociedad.

Les footballeurs ont exprimé leur rejet de la situation il y a trois jours ralentissement de l’approbation des statuts de la ligue professionnelle féminine, un blocus qui dure déjà depuis plus de trois mois, et le manque de leadership du Conseil supérieur du sport (CSD), après mars dernier le Gouvernement s’est engagé à procéder à la professionnalisation .

« Cette situation met en danger la viabilité économique de certains clubs Par conséquent, comme nous l’avons déjà fait et le ferons à nouveau, notre pouls ne tremblera pas lorsque nous prendrons des mesures claires et décisives. Trois mois après la qualification en tant que professionnel, la catégorie ne devrait pas être étendue cette blague aux joueurs, et surtout au travail que nous faisons dans le sport de ce pays », a indiqué le groupe de joueurs, qui a reçu aujourd’hui le soutien de l’Association des Clubs de soccer féminin (ACFF).