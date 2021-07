Football féminin aux Jeux de Tokyo : combien de tiers se qualifient et qui a le plus de points

in

La phase de groupes ou de qualification est sur le point de se terminer. Cela signifie que le tournoi olympique entrera bientôt dans les manches les plus excitantes du championnat de football féminin. Sur 12 équipes, seules huit resteront en vie.

Comment se passe le classement

Les 12 équipes féminines sont réparties en 3 groupes de E à G, pour éviter toute confusion avec les groupes de compétition masculins (A à D).

Groupe E

Royaume-Uni: 6 points (2 victoires)Canada: 4 points (1 victoire, 1 nul)Japon: 1 point (1 nul, 1 défaite)le Chili: 0 point (2 défaites) Groupe F

Pays Bas: 4 points (1 victoire, 1 nul)Brésil: 4 points (1 victoire, 1 nul)Chine: 1 point (1 nul, 1 défaite)Zambie: 1 point (1 nul, 1 défaite) Groupe G

Suède: 6 points (2 victoires)États Unis: 3 points (1 victoire, 1 défaite)Australie: 3 points (1 victoire, 1 défaite)Nouvelle Zélande: 0 point (2 défaites)

Les tiers qui passeront à la phase suivante

Les équipes qui terminent troisièmes dans leurs groupes respectifs peuvent avoir une chance de progresser dans la compétition. Seuls les deux avec le score global le plus élevé iront en quarts de finale.

Actuellement, l’Australie et le Japon, avec respectivement trois et un point, seraient les deux équipes qui resteraient en vie dans le tournoi.. Cependant, tout est encore complètement ouvert. Il reste un dernier match plus que décisif.

Quelque chose de très curieux est que la Zambie n’est pas la troisième de son groupe, et c’est que sa joueuse Barbra Banda est la meilleure buteuse actuelle. On verra si au final l’équipe africaine parvient à se qualifier. Cependant, quoi qu’il arrive, il ne fait aucun doute que les matchs de phase de groupes restants seront remplis d’excitation.