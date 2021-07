Football féminin aux JO de Tokyo : calendrier, résultats et format

20/07/2021 à 22:01 CEST

Inès Sanchez

Les Jeux Olympiques de Tokyo débuteront le 23 juillet, bien que la compétition de football féminin débutera le mercredi 21. Après États Unis s’est hissée au rang de championne lors des deux dernières Coupes du monde consécutives, l’équipe nord-américaine cherchera également à revalider sa position de meilleure équipe nationale.

Équipement

Le Japon, le Canada, l’Angleterre et le Chili s’affronteront dans un groupe E dans lequel les Japonais et les Anglais figurent parmi les favoris. Le Japon a réussi à remporter sa première Coupe du monde en 2011, battant le vingtième champion en finale. Et l’Angleterre, bien qu’elle n’ait pas encore remporté le Championnat d’Europe ou la Coupe du monde, aspire à être l’un des candidats à l’or. Lors de la dernière Coupe du monde, qui s’est déroulée en France, ils ont montré un haut niveau et ont même atteint les demi-finales du tournoi. Il vaut également la peine de regarder de près le Canada qui, bien qu’il ne soit pas l’un des favoris présente une équipe très solide. De son côté, le Chili -également connu sous le nom de La Roja, fera ses débuts aux Jeux Olympiques dans cette édition.

La Hollande, le Brésil, la Chine et la Zambie composent le groupe F. le des oranges Ils apparaissent comme les imbattables du groupe pour être vice-champion du monde et 20e vainqueur du championnat d’Europe. Avec Roord et Lieke Martens à la barre, ils visent la gloire. Le Brésil et la Chine sont ceux qui pourraient le plus compliquer le classement car ce sont deux équipes historiques qui ont obtenu de bons résultats en compétitions. En revanche, ce sera la première participation de la Zambie aux Jeux. Et leur classement fut historique en battant l’équipe nationale qui apparaissait comme la grande favorite, le Cameroun.

Enfin, les États-Unis, l’Australie, la Suède et la Nouvelle-Zélande se disputeront le prochain tour. Jusqu’à la date, les Américains sont ceux qui ont accroché le plus de médailles d’or, 4 au total. Seules la Norvège et l’Allemagne ont pu l’enlever. Avec les deux dernières Coupes du monde dans leur tour, ils se sont imposés comme l’équipe à battre. En revanche, la Suède est l’autre candidat à se qualifier. L’équipe nationale a toujours été l’une des plus importantes du côté féminin. Et ils étaient la troisième meilleure équipe de la Coupe du monde en France. Bien en dessous d’eux se trouvent les deux sélections restantes. L’Australie n’a jamais dépassé la quatrième place dans un championnat majeur, tandis que la Nouvelle-Zélande n’a jamais dépassé le premier tour.

Calendrier et structure du championnat

La compétition débutera le 21 juillet, lorsque le premier jour de la phase de groupes, ils affronteront Angleterre-Chili, Chine-Brésil, Suède- États-Unis, Japon-Canada, Zambie-Hollande et Australie-Nouvelle-Zélande.

Le deuxième tour de la phase de groupes se jouera trois jours plus tard, le 24 juillet, et les douze équipes s’affronteront à nouveau. Chili-Canada, Chine-Zambie, Suède-Australie seront ensuite joués, Japon- Angleterre, Hollande- Brésil et Nouvelle-Zélande-États-Unis.

Enfin, ils joueront la troisième journée le 27 juillet. Six autres matches qui détermineront quelles équipes nationales disputeront les éliminatoires de la compétition. Nouvelle-Zélande-Suède, États-Unis-Australie, Chili-Japon, Canada-Grande-Bretagne, Hollande-Chine et Brésil-Zambie s’affronteront lors de cette dernière journée.

Les Les quarts de finale se joueront le 30 juillet le deuxième du groupe E et F. Pendant ce temps, le premier du groupe F battra le deuxième du groupe G. Et les deux tiers qualifiés joueront cette phase avec le premier du groupe E et G. Le 2 août se jouera les demi-finales des jeux. Et les 5 et 6 auront lieu la finale et le match pour les troisième et quatrième places.

Des horaires

21 juillet

Grande-Bretagne – Chili (9h30)

Chine – Brésil (10h00)

Suède – États-Unis (10h30)

Japon – Canada (12h30)

Zambie – Pays-Bas (13h00)

Australie – Nouvelle-Zélande (13h30)

24 juillet

Chili – Canada (9h30)

Chine – Zambie (10h00)

Suède – Australie (10h30)

Japon – Grande-Bretagne (12h30)

Pays-Bas – Brésil (13h00)

Nouvelle-Zélande – États-Unis (13h30)

27 juillet

Nouvelle-Zélande – Suède (10h00)

États-Unis – Australie (10h00)

Chili – Japon (13h00)

Canada – Grande-Bretagne (13h00)

Pays-Bas – Chine (13h30)

Brésil – Zambie (13h30)

30 juillet

Quarts de finale

2 août

Demi finales

5 et 6 août

Troisième place et finale