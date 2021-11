Football féminin | Cinq candidates en compétition pour l’Eurocup féminine 2025

11/04/2021 à 18:44 CET

L’UEFA a confirmé ce jeudi 4 novembre que a reçu cinq déclarations d’intérêt pour organiser la phase finale de la Eurocup Féminine 2025, qui représentent huit fédérations et représentent un nombre record. Les projets des candidatures présentées correspondent à ceux présentés conjointement par les pays scandinaves Danemark, Finlande, Norvège et Suède, plus celles individuelles de France, Pologne, Suisse et Ukraine.

La procédure d’appel d’offres pour la sélection des sites a débuté en juillet dernier et la date limite de dépôt des dossiers de candidature est octobre 2022. Le Comité exécutif de l’UEFA sélectionnera la ou les fédération(s) hôtesse(s) en décembre 2022. L’UEFA a souligné que a répondu à la popularité croissante du football féminin avec un niveau de demande plus élevé

Pour accueillir l’événement en 2025, dans le cadre d’un processus d’appel d’offres flexible, les candidats sont encouragés à soumettre huit étapes de catégorie 4, avec une variété de capacité d’accueil de 15 000 à 30 000 spectateurs.