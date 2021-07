FOOTBALL FÉMININ Finale attendue en quarts avec quatre duels de haut niveau

Tous les favoris se sont qualifiés pour les quarts de finale des Jeux Olympiques, ce qui a laissé un tableau très équilibré avec quatre duels à haute tension. La réédition de la grande finale de la Coupe du monde en France entre les Pays-Bas et les États-Unis se démarque. De plus, une Suède en état de grâce rencontre le Japon hôte, la solide Grande-Bretagne affrontera l’Australie de Sam Kerr et deux mythes seront affrontés : Sinclair contre Marta.

La finale attendue

Personne n’aurait pu prévoir que les États-Unis termineraient la première phase avec une seule victoire et contre la faible Nouvelle-Zélande. Les champions du monde actuels sont loin d’être leur meilleure version mais ils ont un casting de stars qui peuvent se réveiller à tout moment. Rapinoe, Ertz, Mewis, Lavelle, Press, Heatl, Morgan ou Lloyd sont des noms à au moins respecter. Cependant, en avant sera le rouleau compresseur des Pays-Bas. Les Néerlandais ont battu tous les records de buts en trois matchs et Miedema a déjà marqué huit buts en seulement trois matchs. Ils ont été meurtriers en attaque, mais faibles en défense. Un duel à haute tension avec des Pays-Bas qui veulent se venger et des Etats-Unis qui veulent se venger (13h CET, Eurosport 5).

Duel de mythes

Marta et Sinclair sont deux des légendes du football féminin mondial. Ils veulent tous les deux quitter Tokyo avec une médaille autour du cou, peut-être la dernière qu’ils obtiennent. Le Brésilien ajoute deux métaux, deux d’argent, le Canadien deux autres, deux bronzes. En outre, Ils regardent tous les deux le record de buts de Cristane aux Jeux avec 14. Marta en a déjà 13, Sinclair, 12. Deux équipes solides qui à Tokyo ont déjà laissé de bons sentiments, et ont terminé deuxièmes de leur groupe, mais les Brésiliens avec sept points et un seul match nul, tandis que les Canadiens ont signé les tableaux contre la Grande-Bretagne et contre le Japon. Dans la canariha, oui, il y aura une représentation ‘espagnole’ avec Ludmila, Gio Queiroz, Jucinara et Aline parmi ses membres. (10h00, Eurosport 5)

La Suède, comme un coup, contre l’hôte

La Suède a le vent en poupe. Les Suédois arrivent après avoir été troisièmes lors de la dernière Coupe du monde et avec l’expérience d’avoir l’argent à Rio et de vouloir remporter l’or cette fois. Après avoir rajouté plein de victoires dans la première phase et montré qu’ils ont des ressources et des alternatives, ainsi qu’un gardien sur une lancée (il a sauvé un penalty contre l’Australie), ils veulent continuer d’un pas ferme jusqu’à la finale. Cependant, Le Japon arrive avec plus d’enthousiasme que le football. Iwabuchi est la vedette. Les Japonais ont ajouté une victoire contre le Chili, sont tombés contre la Grande-Bretagne et ont fait match nul contre le Canada. Ils ne montrent pas leur meilleure version, mais ils veulent surprendre celui qui est devenu le grand favori… (12h00, Eurosport5)

La Grande-Bretagne forte contre l’Australie

Sam Kerr, une grande connaissance en Angleterre, sera la grande menace pour une Grande-Bretagne solide. Les Britanniques n’ont encaissé qu’un seul but jusqu’à présent dans le championnat, celui inscrit par le Canada sachant qu’ils se sont qualifiés. Ellen White a été la grande arme de Riise, bien qu’ils se soient avérés être une équipe avec des alternatives et beaucoup de talent. Chanvre, Stanway, Weir, Bronze, Kirby… suffisamment d’arguments pour ne pas craindre une Australie qui fait confiance à son buteur, Kerr, et au bon travail de l’équipe jusqu’ici dans le championnat. Il a terminé troisième, mais il a battu la Nouvelle-Zélande, affronté la Suède et fait match nul contre les États-Unis. (11h00)