FOOTBALL FÉMININ Les Pays-Bas et Miedema battent des records de buts à Tokyo

Les Pays-Bas, avec Miedema à la barre, entrent dans l’histoire lors de leur première apparition olympique. L’équipe néerlandaise est venue à l’événement en tant que rookie, mais avec un palmarès enviable ces dernières années : champion d’Europe et vice-champion du monde. Et les résultats montrent qu’il fait partie des meilleures équipes du moment, du moins sur le plan offensif. Il est allé aux quarts de finale avec deux victoires scandaleuses et des records battus. Un avis aux États-Unis, avec lequel vous avez des comptes impayés. Ce sont les Amériques qui les ont privés de l’or en Coupe du monde en France il y a trois ans. En quarts de finale on verra les visages mais avec d’autres sensations de la part des deux groupes. Maintenant, ceux qui ont peur, ce sont les Pays-Bas.

En trois matchs, les Pays-Bas ont marqué 21 buts en seulement trois matchs. Dix a endossé la Zambie, quelque chose qui, a priori, pourrait être normal dans un match qui est devenu celui qui a vu le plus de buts aux Jeux olympiques avec treize buts (il a terminé 10-3), huit il a mis la Chine lors de la dernière journée et trois au Brésil dans un duel qui s’est soldé par un match nul. Au total 21 buts, un chiffre qui pourra continuer à augmenter lors des prochains matchs car les Pays-Bas sont déjà en quarts de finale. Ainsi, en 270 minutes, il a battu le record de buts des Jeux Olympiques détenu par les États-Unis avec 16 aux Jeux de Londres 2012.

Miedema, une machine à marquer des buts

Et dans ces festivals de buts, une joueuse s’est surtout démarquée : Viviana Miedema. L’attaquant d’Arsenal a marqué huit buts en trois matchs après en avoir marqué quatre contre la Zambie, deux contre le Brésil et deux autres contre la Chine, malgré son départ en seconde période. La pointe bat ainsi un autre record olympique, celui de Christine Sinclair, qui a marqué à Londres 2012 avec six étant sa sélection de bronze. Un record que Miedema peut laisser bien plus haut car il n’a pas encore terminé sa participation.

Sinclair est un mythe du football féminin. Le meilleur buteur d’une équipe féminine ou masculine avec un total de 187 buts et toujours plus. La Canadienne, qui est aussi toujours dans le tournoi, a vu un de ses records s’effacer et, voyant la voracité de Miedema, elle peut vaincre dans quelques années de plus.

À seulement 25 ans, la Néerlandaise a inscrit 79 buts en 98 matchs et est le meilleur buteur de toutes les équipes néerlandaises (hommes et femmes). En seulement quatre ans, elle est également devenue la meilleure buteuse de l’histoire de la Super League anglaise avec Arsenal avec 59 buts. Et il lui reste encore de nombreuses années de football. Les Pays-Bas arrivent en battant des records, un avertissement pour les États-Unis en basses heures…