Football féminin | Première photo officielle de Virginia Torrecilla après presque deux ans

23/11/2021 à 20:01 CET

En cas de Virginie Torrecilla c’est un exemple clair d’amélioration humaine. Le joueur de l’Atlético de Madrid et de l’équipe espagnole de football a reçu un diagnostic de tumeur au cerveau en mai 2020. La maladie l’a contraint à quitter le terrain pendant une longue saison pour subir une radiothérapie et une chimiothérapie. Cependant, tout au long de ce processus, la joueuse de l’Atlético de Madrid n’a pas effacé le sourire de son visage, laissant un exemple clair de vie.

Maintenant remis d’un cancer, et près de deux ans plus tard, Torrecilla s’est rhabillée en bref pour prendre la photo officielle avec la chemise de matelas. Cela a été publié par les réseaux sociaux de son équipe, au même titre que la joueuse elle-même.

Notre numéro 𝟭𝟰️🤍 https://t.co/Ct3Gtm1nka – À. Femmes de Madrid (@AtletiFemenino) 23 novembre 2021

Sa leçon de vie est un exemple à suivre et c’est pourquoi la footballeuse est considérée pour beaucoup comme une référence. D’un autre côté, le joueur a déjà a repris l’entraînement avec l’équipe matelas et son retour se rapproche de plus en plus d’être produit. Un fait qui serait une excellente nouvelle et un exemple clair d’amélioration.