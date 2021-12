Football féminin | Première rencontre entre Hamraoui et Diallo : ils sont prêts à rejouer ensemble

03/12/2021 à 11:31 CET

Marc del rio

Après le agression subi début novembre par Kheira Hamraoui, dans laquelle l’ancien milieu de terrain du Barça elle a été violemment battue à plusieurs reprises avec une barre de fer sur les jambes, après avoir été forcée par deux personnes à sortir de la voiture que conduisait son coéquipier, Aminata Diallo, les deux joueurs ont revoir les visages lors d’une réunion organisée par le Paris Saint Germain, le club des deux footballeurs.

C’est ce qu’indique « L’équipe », qui place le rendez-vous jeudi après-midi dernier au centre d’entraînement de l’équipe parisienne, avec la volonté de rapprocher les protagonistes de l’incident, et d’apaiser le climat tendu compréhensible qui les entoure.

La rencontre a duré une demi-heure et ils ont pu raconter ce qu’ils ont vécu le mois dernier

La conversation a duré une demi-heure, et les deux joueurs, qui partagent une position dans l’équipe, ont pu raconter tout ce qu’ils ont vécu le mois dernier. Sans aller plus loin, au début de l’affaire, Diallo était accusé d' »avoir orchestré » l’attentat contre Hamraoui pour le simple fait d’être le conducteur de la voiture, chose qui est exclue et qui a également impliqué l’ancien joueur du Barça. Eric Abidal en fait, après avoir révélé une relation présumée avec la victime.

Les deux joueurs approuvent de reprendre l’entraînement et de jouer ensemble

Le club parisien a testé le terrain sur la façon dont les deux footballeurs verraient le fait de reprendre l’entraînement ensemble et partager à nouveau une présence sur le terrain, quelque chose à laquelle tous deux ont donné leur accord, comme le soulignent les informations des médias français. En outre, Diallo a exprimé son désir de revenir à la normalité tant sur le plan personnel que professionnel, car j’avais le sentiment que le fait qu’il s’entraînait seul était en quelque sorte lié à l’agression.

Le reste des collègues veut avoir voix au chapitre

Pour sa part, le reste des joueurs du PSG ont déjà clairement fait savoir qu’ils voulaient aussi avoir leur mot à dire dans cette affaire, et qu’il y a une réunion dans laquelle ils peuvent s’exprimer. Pour le moment, et comme le souligne le journal, il y a des réticences de certains joueurs et d’une partie du staff à ce que Kheira Hamraoui, l’agressée, revienne dans le groupe.

Le retour à l’entraînement, très bientôt mais sans date fixée

Le club parisien Il n’a pas fixé de date pour le retour des deux joueurs, mais après l’acceptation des footballeurs de revenir s’entraîner ensemble, son retour devrait avoir lieu très prochainement, mais sans mettre de date, quelque chose qui rend vraiment compliqué d’être produire avant la fin de l’année.

Hamraoui a de nouveau témoigné lundi, mais n’a pas publié de données significatives.

D’un autre côté, La police française poursuit son enquête pour essayer de clarifier ce qui s’est passé et faire la lumière sur la question. ‘L’equipe’ indique que el lundi dernier Hamraoui a de nouveau été interrogé et interrogé sur sa relation avec Abidal, mais la déclaration n’a pas montré de progrès significatifs.