Football International | Ce sont les meilleurs participants de 2021

30/12/2021 à 22:18 CET

L’attaquant du Bayern München Thomas Müller est le meilleur assistant de 2021 dans les cinq ligues majeures avec un total de 24 passes de but. Avec 32 ans et un contrat jusqu’en 2023, le joueur est l’un des joueurs les plus importants pour Julian Nagelsmann.

24 – Meilleurs assistants dans les cinq grands championnats européens en 2021 : 24 – T. Müller 🇩🇪

19 – F. Kostic

14 – D. Payet

13 – Moussa Diaby 🇫🇷

13 – T. Alexandre-Arnold 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

12 – V. Appuyez sur 🇮🇹

12 – L. Messi 🇦🇷

12 – P. Zielinski 🇵🇱

12 – Jonathan Clauss 🇫🇷

12 – T. Kroos 🇩🇪 Alliés pic.twitter.com/cVHmWSJwO9 – OptaJose (@OptaJose) 30 décembre 2021

L’Allemand, qui est l’un des joueurs les plus historiques du club bavarois, a signé un total de 15 passes décisives lors des 17 premières journées de Bundesliga lors de la saison 2021/22 et s’est imposé comme le meilleur assistant du parcours en allemand. foot.

Bayern, un rouleau compresseur

L’équipe de Julian Nagelsmann termine 2021 de manière autoritaire et en tant que candidat clair à la fois en Bundesliga et en Ligue des champions. Après le départ de Flick et le point culminant d’une étape, l’équipe bavaroise a maintenu le niveau de jeu et la personnalité pour continuer à dominer.

Le Bayern a signé cinq victoires consécutives en Bundesliga et est entré dans les vacances de Noël avec une avance de neuf points sur le Borussia Dortmund de Marco Rose. Sauf surprise, l’équipe conservera l’hégémonie du football allemand.