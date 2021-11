Football International | Cristiano Ronaldo, adieu à Manchester United ?

11/09/2021

Act à 11h52 CET

Marc del rio

Les temps sont mitigés à Old Trafford. Les Manchester United est d’être le grosse déception en Premier League cette saison. Après avoir étayé l’équipe avec les signatures de Jadon Sancho, Raphaël Varane et Cristiano Ronaldo, la vérité est que la performance de l’équipe qui s’entraîne Ole Gunnar Solskjaer On est très loin des attentes qui avaient été générées au début du parcours, et plus encore après le recrutement de l’attaquant portugais.

En Ligue des champions, les Britanniques doivent encore boucler la qualification pour le assommer, tandis qu’au Premier ministre, la situation est dramatique. Et c’est que, une équipe comme United, faite pour se battre pour le titre, a vu ces dernières semaines comme deux des rivaux avec qui elle se bat pour la ligue, comme ils sont Liverpool et Manchester City, Ils les ont battus à domicile, et pas exactement de manière serrée.

La relation avec Solskjaer est à un point tendu

L’inquiétude est évidente et la nervosité commence à devenir de plus en plus grande. Solskjaer est largement remis en question, mais United ne sait pas sur qui parier pour soulager le Norvégien sur le banc. Comme si cela ne suffisait pas, malgré les éloges de l’entraîneur pour Cristiano, déclarant que « Ronaldo était à United comme Jordan aux Bulls », d’Angleterre, il est souligné que la relation entre les deux est à un point tendu.

Cristiano Ronaldo envisage de quitter United s’il ne joue pas la prochaine Ligue des champions

Et depuis les terres britanniques, il commence également à parler de la possibilité que Cristiano Ronaldo J’ai quitté Manchester United à la fin de la saison. Selon ‘Express’, les Portugais n’accepteraient pas de jouer la prochaine édition du Ligue Europa, et l’échec de United à se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions, pourraient signifier leur adieu, malgré le fait que la volonté des Portugais était d’être « trois ou quatre saisons de plus » à United.

La vérité est que Cristiano Ronaldo est la vedette de la petite bonne nouvelle des « diables rouges » cette saison, étant décisif avec ses buts de dernière minute qui ont permis à United de ne pas empirer la situation aujourd’hui.