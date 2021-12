Football International du Calcio | Vlahovic refuse de rester à la Fiorentina

15/12/2021 à 13:27 CET

Marc del rio

La Fiorentina commence à supposer que la continuité dans l’équipe de sa grande star, l’attaquant Dusan Vlahovic, c’est pratiquement impossible. C’est ainsi que le directeur général du club l’a glissé, Joe Baron, dans les déclarations recueillies par le média ‘La Repubblica’.

Le leader a déclaré avec insistance que le offrir qu’ils ont présenté au Serbe pour tenter de prolonger un lien qui se termine à l’été 2023 est « le plus grand jamais réalisé par le club au cours de son histoire », quelque chose qui ne plaît pas aux aspirations économiques ou sportives de Vlahovic : « Lui et son agent nous ont fait comprendre que ils ne veulent pas accepter une offre qui est encore sur la table « , Barone a admis.

Le temps joue contre la Fiore

La vérité est que le temps joue contre le club de Florence, et étant donné le risque de perdre le joueur gratuitement, la chose la plus normale est que le ‘Fiore’ accepter l’une des nombreuses offres qui aura sur la table par l’attaquant.

17 buts en 18 matchs cette saison

A 21 ans, Vlahovic est dans un moment sensationnel et a idylle avec pour objectif : ce cours, le Serbe a à ce jour 17 buts en 18 matchs entre la Serie A et la ‘Coppa’, quelques chiffres qui ne sont pas passés inaperçus grandes équipes européennes et qui cherchent à renforcer leur avance. L’objectif est payé cher, et malgré le fait que le contrat se termine en 2023, la Fiore n’accepterait pas de le vendre pour moins de 70 millions d’euros.

Cinq équipes traquent Vlahovic

Le départ de certains joueurs de leurs équipes respectives pourrait faire en sorte que l’argent qu’ils reçoivent soit investi dans l’incorporation de Vlahovic. Ce serait le cas de Le PSG avec Kylian Mbappé, Tottenham avec Harry Kane ou Arsenal avec les possibles sorties de Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette. En outre, depuis l’Italie, il souligne également l’intérêt de Atlético de Madrid et Manchester United de l’avant.