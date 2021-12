Football International | Ibrahimovic : « Maradona ou Messi ? Le meilleur c’est Ronaldo Nazario »

12/06/2021 à 21:51 CET

L’attaquant du Milan AC, Zlatan Ibrahimovic, a choisi Ronaldo Nazario comme le meilleur joueur de l’histoire du football dans une interview pour le Corriere dello Sport : « Pour moi, Ronaldo est le ‘Phénomène’. Plus que Maradona ? Je n’ai pas connu Maradona ».

Le Suédois, qui est l’un des buteurs les plus historiques du football continental et continue de briller à San Siro à 40 ans, a reconnu que le Brésilien était une référence pour lui : « Peut-être que pour d’autres générations, Maradona est le plus fort de tous. Mais j’ai vu Ronaldo dans la vie et enfant, il l’a imité. Il a essayé et a continué ».

L’ancien du PSG, de la Juventus ou de Barcelone, entre autres, a également choisi Mohamed Ali comme l’athlète le plus important de l’histoire du sport : « À cause de son caractère, de sa personnalité, à cause de sa force. Il a dit des choses et les a faites aussi ».

Messi devant Cristiano Ronaldo

Ibrahimovic s'est également positionné sur le débat Leo Messi – Cristiano Ronaldo, arguant que l'Argentin est un joueur pas comme les autres : « Ils sont tous les deux très forts. Ce serait un choix difficile. Si je dois en dire un, je choisis Messi parce que j'ai joué avec lui, Je l'ai vu de près et je sais que tout ce qu'il fait est par nature, ce n'est pas construit. C'est tout mouvement, tout naturel ».

L’attaquant a coïncidé avec le Rosario lors de son passage à Barcelone, où il a disputé un total de 46 matchs et dans lequel il a marqué 22 buts et distribué 13 passes décisives. Après un déboursé de 70 millions d’euros et une saison en prêt à l’AC Milan, l’attaquant a fini par partir pour un montant proche de 24 M€ à San Siro à l’été 2011.