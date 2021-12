Football International | La demande compliquée dans laquelle Klopp et Conte vont de pair

23/12/2021 à 12h50 CET

Marc del rio

Angleterre peut se targuer de pouvoir compter sur deux autres concours nationaux, au-delà du prestigieux Première ligue. La Coupe d’Angleterre est, sans aucun doute, l’un des tournois à élimination directe les plus attrayants du monde du sport, car dans cette compétition les équipes les plus avancées du pays et les équipes amateurs participent dont la différence de catégories est remarquable.

Quelque chose de semblable à Coupe de la Ligue, connue sous le nom de « Carabao Cup » à laquelle ils participent toutes les équipes des quatre premières catégories du football anglais. Contrairement à la FA Cup, la coupe de la ligue se joue en un seul match à à l’exception des demi-finales, dans lequel les qualificatifs doivent d’avant en arrière, quelque chose qui pourrait changer cette saison.

Malgré les dégâts, Conte et Klopp demandent que les « demi » de la Coupe de la Ligue soient un seul match

Il y a seulement quatre équipes dans la compétition, et les « demi » sont Chelsea-Tottenham et Arsenal-Liverpool. Précisément l’entraîneur des Spurs, Antonio Conté, près de Jürgen Klopp, ils auraient demandé à l’organisation éliminer le match retour et jouer uniquement le match aller. Dans le cas des deux équipes, cela signifierait jouer l’égalité dans le terrain de l’adversaire, quelque chose qui viens avec de bons yeux, comme l’ont souligné différents médias d’Angleterre.

Tottenham récupère ses troupes après l’épidémie de covid; Liverpool affronte 5 semaines consécutives avec un double match

La demande des deux techniciens est compréhensible compte tenu la situation que vivent leurs équipes. Alors que l’entraîneur italien récupère des troupes après la épidémie de covid qui a touché une grande partie de ses joueurs et a en suspens la contestation de certains matchs reportés, le programme de Liverpool est tout aussi chargé, et l’Allemand va manquer de joueurs avec la dispute imminente du Coupe d’Afrique. Contre Leicester, en quarts de finale de la coupe de la ligue, Klopp s’alignait déjà trois joueurs affiliés, et si rien ne change, Il enchaînera cinq semaines avec un match en semaine et le week-end.

Une rencontre entre les clubs et la Premier League est prévue

Aujourd’hui est prévue une rencontre entre les clubs et la Premier League pour évaluer la situation de leurs équipes. Un match dans lequel la question de l’élimination du match retour des demi-finales sera abordée bien que la ligue ne soit pas l’organisateur de la coupe de la ligue, ce qui peut rendre la modification difficile.