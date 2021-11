Football International | La gentille confession d’El Shaarawy à propos de Mourinho

19/11/2021

Gênes, Padoue, Milan, Monte Carlo, Rome, Shanghai et retour dans la capitale italienne. La course de Stephan El Shaarawy il a trébuché plusieurs fois au cours de sa carrière. L’attaquant de Savona a connu différentes réalités footballistiques, mais son 29 ans, semble avoir appliqué le dicton du « comment chez soi, nulle part » et a décidé en janvier dernier de revenir à un Rome démarrer un nouveau projet, mené depuis le banc par José Mourinho.

L’entraîneur portugais, après son étape réussie dans le Inter de Milan et sans équipement après avoir été congédié en mai de Tottenham Hotspurs, a décidé de revenir au calcium italien pour commander une équipe qui n’a pas grand-chose à voir avec celle qui en 2018 est venue à Demi-finales de la Ligue des champions.

La dynamique de la ligue de la Roma n’est pas bonne : 1 victoire lors des 5 derniers matchs

L’équipe Romanista a signé une première partie de saison correcte mais avec quelques doutes, et avec une dynamique en Serie A qui est devenue boueuse. Ils n’ont gagné qu’un match sur les cinq derniers et ils ont vu comment ils sont tombés à la sixième position, treize points devant Naples et Milan. Dans la Ligue de conférence occuper la deuxième position du groupe dépassé par un Bodo Glimt qui a fait deux nuls aux Jeux olympiques et infligé un 6-1 retentissant.

Malgré les récentes défaites, El Shaarawy a salué le jeu de son équipe

Dans une interview sur le site officiel du club, El Shaarawy a passé en revue le moment actuel du club, déclarant que « Malgré les défaites, nous avons très bien joué, même contre des rivaux importants. Ce n’est jamais facile de démarrer un projet avec un nouvel entraîneur et une nouvelle équipe, mais nous nous améliorons tous ici ensemble « , expliqué.

A l’arrivée de Mourinho : « Sa signature est sortie de nulle part »

Interrogé sur son entraîneur actuel, El Shaarawy a avoué que l’arrivée du sélectionneur portugais l’a pris par surprise. « Il est sorti de nulle part, mais cela m’a fait voir les projets importants du club. C’est un projet à long terme mais nous sommes des professionnels et nous devons mettre tous nos efforts pour obtenir de bons résultats le plus rapidement possible « avoua l’Italien.

« Avoir Mou est motivé et vous aide à améliorer vos performances »

De plus, El Shaarawy a également parlé de ce que cela signifie d’être sous les ordres d’un technicien avec une si vaste expérience : « Avoir un coach comme lui est très motivant et permet d’améliorer ses performances. C’est un homme brillant, qui s’entend bien avec tous les gens du club, pas seulement les footballeurs. C’est le genre de coach que vous aimez écouter, il sait comment vous enthousiasmer. J’ai un contrat de trois ans et J’espère que vous resterez ici le plus longtemps possible « , conclu.