Football International | La presse française est cruelle envers Sergio Ramos : « Pensez juste à aller à l’aéroport »

24/12/2021

Act à 11:41 CET

Sergio Ramos est parti l’été dernier le Real Madrid après être arrivé en 2005 de Séville. Son départ du club blanc, marqué par la polémique « offre expirée » et un bras de fer constant avec son renouvellement fait de lui Paris Saint Germain lui souhaiter la bienvenue, en signant les deux années que la centrale a tant désirées.

Mais la vérité est que son séjour dans la capitale française a mal commencé. Plus de 200 jours ont dû s’écouler depuis son dernier match officiel avec le Real Madrid pour vivre ses débuts avec les Parisiens, lors d’un match de championnat contre lui. Saint Etienne. Après ce match, Ramos a joué un autre match de Coupe de France et le contesté contre Lorient mercredi dernier, au cours duquel le défenseur de Camas a été expulsé voir deux cartons jaunes en seulement quatre minutes.

« Ramos pensait encore qu’il allait être arbitré comme au Real Madrid »

La presse française a montré dur et énergique avec l’expulsion du défenseur. Des médias comme « L’Équipe » ont écrit dans leurs chroniques que « Je pensais encore que j’allais être arbitré comme au Real Madrid », tandis que ‘Le Parisien’ titre la performance de Ramos en tant que « entrer et sortir des rails. »

« Il est plus conscient des cadeaux et va à l’aéroport que de jouer à des jeux »

Loin de céder, les critiques se sont multipliées et certains médias français ont fait la lumière sur affaires extra sportives dans lequel Ramos serait immergé. De ‘Radio Montecarlo’ ils ont affirmé que « Ramos est plus sensible aux cadeaux et à aller à l’aéroport qu’aux jeux », un commentaire montrant le haut degré de critique de la presse française sur ces premiers mois que la centrale vit à Paris.

Le joueur avec le plus d’expulsions n’est dépassé que par le Colombien Gerardo Bedoya

Avec l’expulsion, Sergio Ramos cumule déjà 27 expulsions tout au long de sa carrière, seulement dépassé par le Colombien Gerardo Bedoya et ses 46 rouges, un milieu de terrain qui a fait carrière dans son pays et a eu une brève expérience à Boca Juniors.