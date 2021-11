Football International | Leo Messi montre son soutien public à Eto’o

29/11/2021 à 18:32 CET

L’ancien joueur du FC Barcelone, Samuel Eto’o présenté le mercredi 17 novembre dernier votre candidature à la présidence de la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot). L’annonce a été faite à Yaoundé, la capitale du pays africain, lors d’une conférence de presse qui a eu lieu peu de temps après avoir terminé les procédures de sa candidature et où le légendaire attaquant barcelonais a déclaré que sera le « prochain président malgré les embûches« .

Bien qu’étant l’un des favoris pour occuper le nouveau poste, le Camerounais a pu compter sur le soutien d’un grand, sinon le plus, du monde du football tel qu’il est Lionel Messi, qui à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de Eto’o il a souhaité bonne chance à son partenaire du FC Barcelone pour les élections qui auront lieu en décembre prochain.

Exactement, Messi a dit: « Bonjour Samu! Je te souhaite bonne chance pour être président de la fédération camerounaise et j’espère qu’il pourra aller rencontrer le président et visiter tout ce qu’est le pays », montrant son soutien à son coéquipier au FC Barcelone entre 2004 et 2009.