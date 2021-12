Football International | Les futures intentions de Conte avec Hugo Lloris

04/12/21 à 16:15 CET

Marc del rio

Tottenham Hotspurs passe par l’un des parcours les plus difficiles de ces dernières années. Avec la retrait de Nuno Espírito Santo après un début de saison décevant et l’arrivée de Antonio Conté, les résultats se sont améliorés, mais pas de manière significative.

Reste à savoir si le club londonien entreprend une révolution l’été prochain, avec lui L’avenir de Harry Kane comme l’un des sujets les plus sensibles à traiter, et ce n’est peut-être pas le dernier.

Lloris est arrivé chez les Spurs en 2012 et en est le capitaine depuis 2015

Et c’est ça, interrogé sur l’avenir d’Hugo Lloris, l’entraîneur italien n’a pas été catégorique à 100% sur la continuité du gardien français. Le but est l’un des emblèmes du club, Il est arrivé en 2012 et est capitaine depuis 2015. Son contrat arrive à échéance l’été prochain et son renouvellement devrait être l’un des dossiers prioritaires, quelque chose que Conte a considérablement abaissé : « C’est un joueur important, mais Je ne suis ici que depuis un mois. En ce moment il y a plusieurs situations à résoudre », a expliqué l’entraîneur italien.

Conte, sur l’avenir du gardien : « On aura le temps de lui parler »

Un Conte qui, bien qu’il ait parlé d’autres problèmes en suspens, a clairement indiqué qu’il avait Lloris : « Nous aurons le temps de lui parler. Je considère que c’est important à cause de votre expérience et parce qu’il est un bon gardien de but. Il joue ici depuis des années et il est très impliqué dans la dynamique du club », a confirmé l’entraîneur.

La quiétude des Londoniens surprend dans la rénovation du gardien

Ainsi, il semble que dans le Tottenham du futur, Lloris a sa place sous les bâtons, bien que la tranquillité avec laquelle les Londoniens mènent leur rénovation signifie que la margarita peut ne pas être sans feuilles.