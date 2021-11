Football international | Manchester United veut signer Koundé

11/09/2021

Jules Kooundé C’est une autre des signatures de marque de la maison Monchi et Sevilla. Arrivé au club nervión à l’été 2019 de la Girondins de Bordeaux pour 25 millions d’euros, les attentes avec le centrale de 22 ans ils ont été clairement surmontés. Assis derrière l’équipe qu’il dirige Julen Lopetegui, sa grande performance l’a fait appeler avec l’absolu de France, avec lequel il a déjà a soulevé la Ligue des Nations, Et comment pourrait-il en être autrement, les grandes équipes européennes ont tenté d’obtenir leurs services.

L’été dernier, il y a eu un feuilleton entre Koundé et Chelsea. Tout semblait indiquer que les Français finiraient par jouer à Londres, et plus après que les Britanniques soient venus mettre sur la table 50 millions d’euros. Séville, dans une décision risquée, mais basée sur la progression plus que probable de son joueur, et faisant référence à sa clause de 80 millions d’euros, Il n’a pas accepté l’offre, et Koundé est resté, pour le moment, en Espagne.

Manchester United veut Koundé

Une « victoire » dont Séville n’a guère pu apprécier. Et c’est que selon les points ‘As’, la Premier League revient en force pour les Français. Cette fois, le Manchester United. Les Britanniques signent une saison très discrète malgré les brillants ajouts effectués l’été dernier, parmi lesquels se démarquent Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho ou Raphaël Varane. La performance du Français, marquée par l’adaptation à son nouveau club et par quelques problèmes de blessures, n’est pas celle attendue, et clairement la ligne défensive est le grand problème de l’ensemble de Solskjaer.

Les dernières défaites du Premier ministre dépeignent le «diable rouge» de la défense

Le 0-5 à Old Trafford contre Liverpool et le « miraculeux » 0-2 contre City ont été les déclencheurs pour que United décide d’activer son intérêt pour Koundé. A Séville, ils savaient déjà que conserver l’un de leurs joueurs les plus précieux au-delà de l’été prochain allait être quelque chose de pratiquement utopique, mais le besoin des Britanniques pourrait accélérer votre au revoir déjà dans la prochaine fenêtre d’hiver.

Reste à savoir quelle est la volonté du joueur et si Séville s’assied pour négocier pour un joueur dont le contrat expire en 2024, ou bien il revient à se référer à la clause des 80 millions.