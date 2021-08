Football | Jeux Olympiques : à quoi ressemble le football aux Jeux !

in

A quoi ressemble la discipline la plus pratiquée sur la planète au plus grand festival du sport mondial ? Comment est-il possible que l’un des principaux canaux d’intégration de notre société puisse être perçu dans un événement où les valeurs sportives priment sur toute autre chose ? Il n’est pas entendu qu’un parti qui sera au centre de l’attention sur tous les continents comme le Espagne – Brésil de est

Le samedi est célébré dans environ

Jeux olympiques

. Le ballon de soccer doit être retiré de la fête olympique dès que possible. Il est inadmissible que les meilleurs footballeurs du monde ne viennent pas se battre pour des médailles, ce qui n’arrive pas, par exemple, dans le monde du tennis où

Federer et Nadal

se battra pour l’or sur la piste

Tokyo

. Ce serait un énorme échec que le ballon roule à nouveau dans

Paris 2024

à quel point le football est ennuyeux. Le mouvement olympique ne peut pas permettre un nouvel échec d’audience avec ses matchs comme cela se passe dans

Tokyo

. Quelque chose qui n’arrive pas avec d’autres sports très intéressants et qui déplacent des millions d’adeptes à travers le monde chaque année. De plus, les joueurs ne sont pas intéressés à participer

Jeux olympiques

. Ils vivent dans leurs bulles de footballeurs gâtés et n’ont d’autre intérêt que leurs mouvements de ballon. Dans la

village olympique

Ils partent seuls, s’isolent du reste des athlètes pour ne pas traîner avec eux. Ils ne se photographient avec personne, ne parlent pas aux autres athlètes et préfèrent être dans leurs hôtels luxueux que dans le lieu qui rassemble le plus d’athlètes au mètre carré sur toute la planète. Ignorant le sport, ils choisissent de se rencontrer uniquement parmi les footballeurs. Honnêtement, je n’ai aucun doute. Si cela ne tenait qu’à moi, la finale samedi à

Yokohama

il n’a pas non plus été joué. Assez de tant de souffrance, s’il vous plaît. Voir des gens comme

Marco Asensio, Pedri, Zubimendi, Dani Alves, Diego Carlos, Kubo ou Eric García

c’est un cauchemar. Allez à vos affaires et ne vous embêtez pas !

Ce contenu est exclusif aux utilisateurs enregistrés