Football | Jeux Olympiques : Alex Dujshebaev : “On est en demi-finale, on va tout laisser sur la piste”

Mis à jour le 08/03/2021 – 09:07

Alex Dujshebaev a été la clé de la victoire de Espagne et analysé le match de l’équipe nationale contre Suède en quarts de finale des JO de Tokyo.

Souffrance: “C’était un match très difficile, très dur, les choses sont devenues très compliquées mais nous l’avons sorti en équipe et nous étions plus une équipe que jamais quand les choses étaient difficiles. Gonzalo dans le but, la défense et tout le monde. Nous prenions le ballon au ballon et une victoire a été remportée contre un adversaire très difficile. ”

Gène compétitif: “On sait qu’on est comme ça, on se bat toujours chaque ballon et là est la force de l’équipe, tout donner jusqu’au bout.”

Basson: « On jouait contre un adversaire qui cherche la médaille et qui a fait un super tournoi et fait un super match. On a très bien commencé, on a eu une bosse au milieu de la première mi-temps avec des revirements et des tirs ratés qui leur ont donné la chance de courir et de marquer sur un but vide qu’ils nous ont fait mal. C’est une grande équipe et avec le score en faveur, ils ont eu ce point plus calme pour obtenir de bonnes actions. Mais nous les avons pressés et ils n’ont pas été à l’aise en fin de match et ils ont commis des pertes pour gagner”.

Médaille pour les vétérans: “Nous allons tout donner pour obtenir cette médaille, ce sera très difficile, nous avons des rivaux très coriaces et nous sommes en demi-finale, nous allons tout laisser en piste.”

Rival: “De toute façon, à ce stade, nous ne devons pas choisir, seulement récupérer, les coups s’accumulent, la fatigue et le groupe donne tout. Ça se voit, mais ça vaut un dernier effort”.

But: “Notre but nous a mal habitués, il nous donne toujours beaucoup de ballons, aujourd’hui cela nous a coûté mais au final ce sont ces ballons qui nous ont donné l’opportunité de créer des occasions en attaque et d’avoir un bon revenu. La défense a réglé et Au final ils n’ont pas eu le bras si lâche dans les dernières minutes et nous avons su très bien le jouer avec notre expérience”.

Il a également analysé la rencontre en zone mixte Eduardo Gurbindo.

Gène compétitif: “C’était un match que nous n’avions pas eu face à face dans presque tout le match, nous sommes passés par derrière mais nous avons su faire avancer le match, tirer notre courage et ensemble nous l’avons sorti. C’était un quart- finale, il semblait que c’était loin mais l’équipe n’abandonne jamais, qui qu’elle soit. Et comment pourrait-il en être autrement, un résultat serré mais qui nous donne un laissez-passer pour les demi-finales. Très heureux et de continuer, un pas de plus dans ce rêve que nous avons tous déjà préparé désormais. prochain match”.

Exiger le rival: “Entre nous tous, la clé est de faire confiance à nos coéquipiers dans ce que nous faisons, c’est ainsi que nous avons obtenu des résultats et que nous avons fait avancer le jeu. Au final, les choses s’arrangent, il faut être patient, mais c’est d’aller ballon contre ballon et défense contre défense. Être calme en attaque et que les choses se passent bien, nous pouvons être fiers de notre jeu et cela nous donnera confiance pour le prochain match.

Changement après la pause: “La vérité est qu’après la pause il y a eu la tranquillité, malgré le résultat auquel nous avons fait confiance, parlé et nous savions que si nous continuions les choses s’arrangeraient, nous avons eu des échecs des deux côtés mais nous avons insisté. C’est vrai que avec les gardiens ça a j’ai raté quelques arrêts de plus au début, en attaque on était bien et en défense on était un peu en retard, mais c’est faire confiance et avoir de la patience. Surtout solidaire”.

Du son: “C’est un moment que nous avons tous signé, être en demi-finale le rival sera compliqué mais nous avons confiance en notre travail, en ce que propose Jordi et continuer à travailler avec cette équipe qui a beaucoup de mérite”.

Rival: “Un JO est un JO et il n’y a pas de rival facile, c’est tous les quatre ans, une fois dans la vie peut-être et il faut en profiter.”