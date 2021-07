Football | Jeux Olympiques : Allez Rafa !

Espagne surgit dans la folie et présente sa candidature aux médailles. La boîte Luis de la Fuente a autorisé la Côte d’Ivoire lui laissera à deux minutes de l’élimination pour ses erreurs défensives, mais il ne s’est pas rebellé grâce à un Rafa mir impérial qui a forcé l’extension dans le premier qu’il avait et Tué l’accident avec un tour du chapeau de crack. Est-ce vraiment un gars qui a marqué 16 buts avec Huesca et qui décide que des matchs comme ça n’est qu’un plan B ?

Il n’est pas le plus fort, ni le plus rapide, ni le plus technique, mais il est le plus intelligent. Dani Olmo il est toujours là quand vous en avez besoin. Qu’ils le disent à Singo. Olmo a suivi un jeu qui semblait perdu et a profité du chant de l’équipe qui a échoué en donnant au gardien sa poitrine. Le plus intelligent de la classe est impitoyable.

Mingueza et De la Fuente ils ont risqué et sont sortis pile. Le défenseur de Barça il s’est forcé à rejouer après sa blessure musculaire et a rechuté. L’arrière latéral s’est immédiatement rendu compte qu’il avait été cassé et a laissé le terrain détruit. Mingueza il souffrait de l’arrière de sa cuisse gauche, qu’il s’est blessé dans le match des débuts contre l’Egypte Il était sur le terrain depuis 7 minutes et après son départ, l’Espagne a concédé. 10 minutes pour pleurer.

Ils ont été prévenus que les coups de pied arrêtés étaient l’une des armes principales des Ivoiriens… et dans le premier virage l’enfer est venu. Pau et Eric Garcia ils étaient doux et Bailly peint leurs visages. Sans opposition, il a exécuté Unai Simon dans le deuxième virage consécutif qui “mange” l’Espagne, qui a déjà subi la même chose contre Argentine. Le deuxième but des Africains est venu d’un Vallejo qui n’a pas dépassé et Unai Simon qui n’a pas réussi à verrouiller. Il y a eu beaucoup de doutes en défense tout au long du match. D’ailleurs Carlo, vraiment Vallejo est prêt à combler le vide qui vous laisse Varane?