Football | Jeux Olympiques : Alves : « Ce serait bien d’affronter l’Espagne en finale ; de mon passé, je suis à moitié brésilien et à moitié espagnol »

Mis à jour le 28/07/2021 – 12:36

Après avoir remporté la victoire contre Arabie Saoudite et réussir la passe en tant que premier du groupe avec Brésil, Dani Alves Il a parlé des sentiments qu’il a dans le Jeux olympiques.

L’Espagne, rivale possible: “Vous connaissez déjà mon faible pour l’Espagne. Sur ce, je vous ai déjà répondu… ce serait bien de les affronter en finale; à cause de mon passé, parce que je suis à moitié brésilien et à moitié espagnol.”

Illusion aux Jeux après une longue carrière: « C’est une sensation de réaliser un rêve. Chaque athlète de haut niveau aimerait être ici. Dans un tournoi si appétissant où se rencontrent le meilleur de tous les sports. Être ici, pouvoir représenter mon peuple, le football, est grand honneur pour moi. Nous allons essayer de défendre avec honneur l’or de Rio2016″.

Compétitivité à 38 ans: “Les vieux rockeurs ne meurent jamais, ils seront toujours là à se battre. En fin de compte, je respire ce métier, je le vis; il m’a tout donné dans la vie. Mon respect avec ce métier est de redonner tout ce que je fais sur le terrain que je peux mettre ; tout ce que je sais et ai appris en faveur de mon équipe et du football. C’est un très beau métier qu’il faut respecter ».

Vivez les Jeux Olympiques: “C’est dommage que nous ne soyons pas dans la Villa. Mais j’ai des amis d’autres sports, du monde entier là-bas, j’aimerais pouvoir les saluer. Et mes amis du Brésil; un vient de gagner le médaille de surf et c’est comme un frère pour moi. C’est dommage de ne pas être là et j’aimerais être là pour saluer tout le monde car ils ont mon respect.”

Pour sa part, Diego Carlos, joueur de Séville, était également enthousiasmé par le championnat de son équipe :

Match contre l’Arabie Saoudite: “C’était un match dur et difficile parce qu’ils n’allaient plus concourir et ils étaient excités de battre le Brésil. Ils avaient beaucoup de qualité et d’attitude. Je suis très content de mon équipe car nous avons montré un excellent football, avec qualité et effort.”

Espagne: “Je ne cherche pas le rival le plus fort du tournoi, nous allons jouer pour la demi-finale le mieux possible. Il a des joueurs qui jouent en Liga et il a une très bonne équipe, une équipe forte. Nous savons que notre le but est de penser le plus loin possible et il faut récupérer”.

Enfin, Reinier, un joueur qui appartient au Real Madrid mais qui est prêté au Borussia Dortmund, a déclaré :

Match possible contre l’Espagne: “Ce serait un grand match. Il a une grande équipe et de grands joueurs. Nous allons travailler et travailler, c’est le Brésil”:

Saison: “Une période très difficile pour moi, mais maintenant je vais bien. Je pense que je peux donner ma meilleure version sur le terrain pour aider mes coéquipiers. J’espère jouer plus cette saison, je travaille pour ça, tous les jours; je veux jouer et marquer des buts.” .