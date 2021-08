Football | Jeux Olympiques : Asensio : “Bien sûr que je m’amuse, j’ai des coéquipiers spectaculaires”

Marco Asensio analysé la situation actuelle de l’équipe nationale avant le match contre le Japon.

Condition physique : “Je me sens très bien, nous avons tous grandi depuis le premier match, nous nous sentons beaucoup mieux et nous affrontons le match avec de meilleurs sentiments que le match amical. Nous sommes confrontés à une opportunité historique et nous l’abordons avec beaucoup d’enthousiasme.”

Remplacement contre la Côte d’Ivoire: « A ce moment là j’allais bien, je sentais la victoire de l’intérieur et que le but allait venir, le coach a pris la décision de me changer et d’encourager de l’extérieur. Concernant mon niveau individuel, je suis heureux de vivre cette expérience. “

Profiter de la compétition: “Bien sûr que je m’amuse, j’ai des coéquipiers spectaculaires, sur le plan humain le staff technique et les joueurs nous avons fait un super ananas, et ça se voit, si ce n’était pas comme ça, endurer un mois concentré serait être difficile. Nous avons un super beau défi devant lequel nous sommes confrontés, je suis très excité. Nous voulons tous en arriver là. ”

L’actualité madrilène: “Avoir le rythme effréné est compliqué, mais je discute avec des collègues et ils me disent comment se passe la pré-saison et j’essaie de la suivre quand je peux et il y a du temps pour ça.”

Kubo: “Take est un grand joueur, il fait un très bon tournoi, lui et l’équipe japonaise font un bon tournoi, c’est une équipe très heureuse et ce sera un match très disputé où il est un joueur important. Ensemble. on va essayer de gagner le match. et qu’il apparaisse le moins possible.”