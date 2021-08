Football | Jeux Olympiques : Asensio : “Je suis pour le moment”

Mis à jour le 08/03/2021 – 16:22

Marco Asensio a été le véritable protagoniste de la victoire de l’Espagne contre le Japon, qui a qualifié l’équipe nationale olympique pour la grande finale qui se jouera samedi prochain avec un but à la 115e minute du match.

État physique: “C’est très exigeant, surtout à cause de tous les voyages que nous faisons, entraînements, voyages en bus, en avions, maintenant nous avons un jour de plus pour nous reposer, c’est l’important, et nous avons ce dernier petit pas et la fatigue ne partira sûrement pas être une difficulté pour nous avec l’illusion que nous avons tous “.

Détente sachant qu’ils sont déjà au moins une médaille d’Argent : “No, para nada, queríamos conseguir una medalla, ese objetivo ya está cumplido, no nos queremos quedar aquí, y queremos más, queremos conseguir esa medalla de Oro, que aunque ya de por sí hemos hecho un gran tornero, no nos queremos quedar ici”.

Comment est le groupe : “On se connaît tous depuis six ou sept ans, depuis les U19 et la vérité c’est qu’on peut dire qu’on est une super équipe, un ananas, et puis ça se voit sur le terrain”

Le remplacement dans le match d’aujourd’hui : “Je le prends en allant sur le terrain et en essayant de faire la différence, à la fin qui est décidé par l’entraîneur, évidemment où j’aime être est sur le terrain, mais si je n’essaye pas quand je sors et ayez des minutes, profitez-en comme je le fais toujours.”

Pression pour faire partie des majors de moins de 23 ans : “Je sais que je suis venu ici pour être une référence pour mes coéquipiers, je suis le plus âgé, j’ai fait beaucoup de choses dans le monde du football et j’avais plus de responsabilités et plus de pression que les autres, mais je suis aussi pour ces moments, ces les demi-finales sont l’endroit où j’aime apparaître, et c’est comme ça et tous les collègues ont également été très heureux pour moi, car ils savent ce que j’ai dû endurer de l’extérieur, car à la fin il y a beaucoup de gens qui parlent et critiquent , et nous devons vivre avec, ce qui Oui, il y en a qui dépassent certaines limites qu’ils ne devraient pas dépasser, mais je suis un joueur du Real Madrid et de l’équipe nationale, nous devons supporter ce genre de situations et aussi pour tous ces gens qui aident et n’aident pas. “

Comment gagner une médaille affectera votre carrière : “Cela signifie beaucoup pour moi, surtout individuellement, pour tout le processus que cela a entraîné ces deux dernières années qui n’a pas été facile du tout, j’ai une équipe derrière qui ils n’ont pas cessé de me soutenir et tout ce qui se voit, sans eux je je suis sûr que je me serais effondré.