in Jeux Olympiques Football | Jeux Olympiques : Australie – Espagne : Le saut attendu

“Je suis sûr que l’équipe ira plus loin, nous devons renforcer les choses que nous avons bien faites et analyser les erreurs, nous savons que chacun de nous doit donner plus et c’est ce que nous devons faire”, sont les mots d’un Eric Garcia qui a exprimé les pensées de toute une équipe avant le match contre Australie. Comme ses coéquipiers, le défenseur central garde l’illusion intacte pour réaliser quelque chose d’important en quelques Jeux olympiques à ceux qui ont été convaincus de monter sur le podium. Et la façon de se battre pour les médailles passe par Australie. Depuis l’expédition espagnole, ils l’ont bien compris. Si le saut physique est fait ce dimanche dans le Dôme de Sapporo, les options pour atteindre la fin de Yokohama ils vont se multiplier. Les entraînements porteront leurs fruits au fil des jours et le jeu de Espagne il s’améliorera remarquablement. Mais les sensations ne vivent pas dans une compétition de la taille de certains Jeux olympiques et cela est connu des techniciens et des joueurs. Contre Australie C’est le moment des faits et la vitesse dans le mouvement du ballon, la clarté dans les derniers mètres et la capacité de faire des dégâts avec possession doivent apparaître. Toutes ces armes sont ce qui a amené l’équipe ici et devraient être celles qui la placeront en haut du podium.

Et pour cela, tout indique qu’il y aura plusieurs changements dans l’équipe qui n’ont pas dépassé le match nul contre Egypte. De départ, Oscar Gil entrerait pour les blessés Mingueza Oui faire habituellement Vous avez plusieurs options pour combler le poste de Ceballos après avoir laissé de bonnes minutes jeudi dernier. En plus des remplacements obligatoires, De la source Il pouvait aussi varier le système et miser sur un pur avant-centre. Au cas où c’est le cas, Rafa mir pourrait se diriger et aller de l’avant Zubimendi qui a également des options pour être en charge de déplacer l’équipe.

D’autres changements pourraient se produire dans l’une des bandes avec Bryan à commencer par l’idée de percer les lignes rivales avec leur débordement. Celui de Barbate il a eu de bonnes minutes jeudi dernier et devant une équipe qu’on peut enfermer, il faudrait avoir son débordement. Idem que celui de Marco Asensio, footballeur qui doit aller plus loin et qui aura la confiance de Luis de la Fuente le faire contre Australie.

Ainsi, il ne faut pas oublier qu’une victoire de plus de deux buts mettrait Espagne leader du groupe, quelque chose de plus qu’important compte tenu des rivaux possibles en quarts de finale. Obtenez d’abord le laissez-passer, puis essayez de vous battre en duel avec Brésil, qui arrive plus abattu que l’équipe espagnole, est le plus tard possible. Quoi qu’il en soit, comme diraient certains, jeu par jeu.