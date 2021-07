Football | Jeux Olympiques : Barbra Banda, la ‘reine du cuivre’ qui brille aux Jeux de Tokyo

Barbra Banda (Lusaka, 2000) a commencé à jouer au football à l’âge de sept ans sur les terrains en terre battue de son quartier. Elle a dû jouer pieds nus, car sa famille, pauvre et humble (elle est la deuxième d’une fratrie de six), n’avait pas les moyens de se payer des bottes. Il a choisi le sport pour échapper à la pauvreté et aux chemins (alcoolisme, toxicomanie…) auxquels il vous conduit souvent. Il a joué au football sur les traces de son père et a tenté sa chance dans la boxe en s’inspirant de sa compatriote Catherine Phiri, mais a fini par opter pour le ballon comme boussole de vie.

“Mon esprit était trop concentré sur le football et je n’arrivais pas à me concentrer beaucoup sur la boxe”, raconte qui a remporté cinq victoires en cinq combats professionnels. “Je pensais que je devais suivre le chemin avec lequel je me sentais le plus à l’aise et j’ai choisi le football”, ajoute-t-il. Après avoir évolué dans son pays dans les rangs de l’Indeni Roses FC et des Buffaloes Women FC, il a fait le grand saut en Europe pour évoluer dans les rangs de l’EDF Logroño. (actuellement DUX Logroño).

Jade Boho et Barbra Banda célèbrent un but avec EDF Logroño Athletic Club

Il a laissé sa marque à Logroño

“C’est une hors série. Elle a de la force, de la vitesse, du but, de l’engagement, du sacrifice… tout ce qu’il faut demander à une joueuse de haut niveau”, analyse la Hispano-guinéenne dans BRAND. Jade Boho, qui a coïncidé avec elle les 15 mois qu’elle a passés à Logroño (28 matchs et 10 passes décisives en 15 matchs). “Cela rend toute défense folle. Je me souviens d’un match contre Barcelone. Depuis le banc, l’indication était claire:” Courez, courez, courez … “. Je me souviens que Mapi s’en moquait déjà et reniflait à chaque fois qu’elle devait venir. après elle », dit-il. “En plus d’être un grand footballeur, c’est une très bonne personne. Attentif, calme, peut-être un peu gênant au début. Elle est très jeune et on finira sûrement par la voir dans l’une des grandes équipes d’Europe”, déclare Boho. .

Le “découvreur” de Banda était Fernando Martínez, directeur sportif d’EDF, qui a été étonné lorsqu’un représentant lui a donné des vidéos de ses matchs avec l’équipe nationale. “Je me souviens que je venais de laisser tomber une signature que j’avais fermée et que je cherchais des alternatives. Quand j’ai vu Banda en action je n’y ai pas pensé. Il avait un physique bestial et n’était pas sans technique”, raconte le manager dans MARQUE. La transaction a été un peu retardée car Barbra a dû se désengager de l’armée et cela a été réalisé en signant un contrat professionnel de trois ans. “Nous savions qu’elle était une footballeuse avec une marge de progression et nous ne nous sommes pas trompés. Le temps qu’elle a passé ici a beaucoup contribué. C’est une fille très professionnelle et travailleuse”, souligne-t-elle. “Nous en avons profité jusqu’à ce qu’une offre impossible à rejeter arrive, une proposition économique qui résoudrait son présent et celui de sa famille. Au club, nous avons toujours compris que les gens sont au-dessus de tout et qu’il n’y avait aucun problème à trouver un accord entre tous d’entre eux. les pièces », résout Fernando.

L’Espagne a été une vitrine pour Banda, qui a figuré dans le troisième transfert le plus cher du marché d’hiver en 2020. De Logroño à Kunming et d’EDF à Shanghai Shengli, où dans sa première saison il s’est terminé comme Meilleur buteur de la Super League chinoise avec 18 buts en 13 matchs. Il a signé pour trois saisons, mais son évolution et sa marge de progression (il n’a que 21 ans) pourraient précipiter son retour en Europe pour jouer dans l’un des plus grands. Bien qu’il soit démontré à quel point il est difficile pour un footballeur africain de trouver une place sur le Vieux Continent. « C’est dommage que les meilleurs clubs à l’étranger ferment les yeux quand il s’agit de footballeurs africains car leurs équipes ne sont pas aussi développées que dans d’autres pays du monde. Il faut briller individuellement dans les grands tournois internationaux pour que les Africains soient reconnus », dit-il sur ses réseaux sociaux Janine Van Wyk, capitaine de l’Afrique du Sud et qui a joué dans le Houston Dash, Fortuna Hjørring ou Glasgow City entre autres clubs.

Capitaine et emblème de la Zambie

Barbra Banda, lors d’un match aux JO de Tokyo.CAF

Il n’est pas facile de briller dans une équipe comme la Zambie, actuellement classée 104e au classement FIFA. et dont la participation internationale est limitée à trois éditions de la Coupe d’Afrique et à un Jeux Olympiques. Barbra Banda est la capitaine des Copper Queens, une sélection avec laquelle il débute à 13 ans dans la catégorie Moins de 17 ans et à 16 ans dans l’absolu. “Je l’ai vue grandir de très bas. Elle apprend toujours et c’est une personne qui veut apprendre tous les jours. Son attitude à l’entraînement est différente des autres. D’autres joueurs apprennent d’elle. À l’avenir, nous produirons plus de joueurs comme Barbra Banda », dit le entraîneur Bruce Mwape.

A Tokyo, il laisse sa marque. Banda a franchi un cap que personne à ce jour n’avait atteint aux Jeux Olympiques : marquer deux tours du chapeau consécutifs. (Dans le football masculin, il a été réalisé par l’Argentin Domingo Tarasconi en 1928).

Je dois être discipliné car je veux devenir le meilleur footballeur du monde

Avec ses six buts (trois contre les Pays-Bas et trois contre la Chine), Barbra a égalé le meilleur score d’une épreuve olympique et aspire au Soulier d’Or dans cette édition. “C’est bien de faire l’histoire quand on en a l’opportunité, donc je dois continuer à travailler dur et battre plus de records. J’ai encore un long chemin à parcourir, je dois juste être discipliné parce que je veux devenir le meilleur joueur de football du monde », dit le protagoniste , qui à ce jour accumule 39 buts en 39 matchs avec son équipe nationale.

Banda et les Copper Queens joueront ce mardi (13h30 heure espagnole) leur continuité à Tokyo 2021 contre le Brésil de Marta Vieira da Silva, l’une des référentes football de Barbra. Ils devront marquer pour poursuivre leur aventure olympique et des buts peuvent être décisifs pour sceller la présence de l’équipe africaine en quarts de finale. Et Barbra Banda en sait un peu plus là-dessus…

JOUEUR DE FOOTBALL ENGAGÉ

Barbra Banda a une ONG sous son nom dont l’objectif est de récolter des fonds pour aider les femmes athlètes à atteindre leur plein potentiel, contribuer à réduire la pauvreté dans le pays par le sport et lutter contre les violences et les inégalités de genre. “Je ne viens pas d’un endroit d’abondance et donc je comprends ce que cela signifie d’avoir besoin d’aide et que personne ne veut vous l’offrir”a déclaré le protagoniste dans la présentation en février dernier. “J’ai aussi vu à quel point la vie devient facile lorsque vous avez des gens prêts à vous aider sur la voie du succès.”il ajouta.