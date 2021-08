Football | Jeux Olympiques : Brésil – Espagne : Un cycle d’or

Cela fait exactement six ans et 15 jours qu’un groupe d’enfants de la génération ’96 et ’97 ont été proclamés champions de Europe U19 dans la ville grecque de Katerini. Ils ont émerveillé le continent avec leur football qui les a amenés au plus haut niveau du beau jeu. Quatre ans plus tard, en Italie, ils ont répété le succès continental mais déjà à moins de 21 ans et avec beaucoup d’entre eux profitant de l’élite du ballon. Désormais, certains d’entre eux étant des stars mondiales, ils ont l’opportunité de remporter un troisième titre qui mettrait la cerise sur le gâteau d’un groupe de joueurs irremplaçable dans le football espagnol.

Mikel Merino, Marco Asensio, Unai Simón, Jesús Vallejo et Dani Ceballos ont grandi sous la baguette de Luis de la Fuente avec l’habitude de gagner. Tout ce qu’ils ont touché s’est transformé en succès et maintenant, en Yokohama, ils pourraient mettre un nouveau brochet comme ils l’ont fait dans Katerini et Udine il y a quelques années.

Avec la rencontre avant Brésil les catégories inférieures de l’équipe nationale sont terminées pour eux, mais il ne fait aucun doute qu’ils continueront tous à porter un élastique auquel ils ont donné tant de succès et pour lequel ils ont tant à remercier. Tous se sont concentrés sur les appels pour l’équipe senior et presque tous ont fait leurs débuts avec l’équipe nationale après avoir été façonnés par l’entraîneur de la Rioja pendant si longtemps. Maintenant, ils doivent voler seuls et ils ont l’intention de le faire avec un or autour du cou.

Gène compétitif

Au-delà de la qualité de chacun de ces joueurs, la vérité est que tous se distinguent par leur capacité concurrentielle. Dans tous les tournois joués, ils ont souffert à différents moments et ils en sont sortis victorieux. Au football de leurs chaussures, ils ont ajouté l’ambition et la persévérance pour devenir l’une des meilleures carrières de L’Europe .

Asensio revient

Avec une belle période dans leur mémoire et l’un des matchs les plus importants de leur vie en jeu, ces joueurs feront leurs adieux aux catégories inférieures. Mais d’abord, ils cherchent le dernier parti. Le dernier titre d’un chemin qui n’a atteint qu’un changement de direction.

Donc, pour la citation d’aujourd’hui dans Yokohama Luis de la Fuente il aura à nouveau ses hommes les plus dignes de confiance. La Riojan s’alignera du début à un Marco Asensio combien lui a donné il y a six ans en Grèce et combien a-t-il donné maintenant en Japon. L’Espagnol a marqué le but vainqueur en demi-finale et retrouvera son espace sur l’aile droite.

Le retour de Asensio fera que Rafa mir devoir attendre à nouveau sur le banc pour avoir l’occasion de partir Oyarzabal la position centrale avant. Le réaliste aura Orme à gauche et Mérinos près de Pedro ils seront vos écuyers.

Ainsi, comme on dit maintenant, il reste’La dernière dance‘pour une équipe qui a été dans leur esprit pendant quatre ans avec le moment qu’ils vont vivre aujourd’hui. Presque cinq ans à penser à l’or.