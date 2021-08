Football | Jeux Olympiques : Carlos Soler : “Les pénalités auraient été plus justes”

Les lamentations des joueurs de la Séléction espagnole pour la défaite dans le fin des jeux olympiques Ils continuent à venir. Soler, Merino et Bryan Gil sont fiers pour avoir atteint la finale et, pour eux, c’est un “Orgueil” monter sur le podium avec l’argent accroché au cou. Une médaille de plus à l’affiche, une expérience olympique, mais ils en voulaient plus. Beaucoup plus.

“Vous devez lui donner la valeur que l’argent a, je crois qu’avec le temps ça sera donné, je comprends la frustration. C’est un argent, mais à la fois nous et le groupe, le staff, pour moi nous sommes tous en ors”.

“Ce sont des moments difficiles pour nous, mais à la fin c’est quelque chose que peu de joueurs espagnols ont dans l’histoire, ils ont une médaille. Pendant le match, eux et nous aurions été de justes vainqueurs, les pénalités auraient été plus justes… mais ils ont pris de l’avance à la fin du match et il était presque impossible de revenir“.

Peu de joueurs espagnols dans l’histoire ont une médaille Carlos Soler

“Dans le football, le sous-cameon est généralement oubliéMais venir aux Jeux et gagner de l’argent n’est pas facile. Il y a eu de nombreuses circonstances blessures, nombreux voyages, nous n’avons pas quitté l’hôtel depuis 40 jours… qu’à la fin la tête souffre aussi. Cependant, nous devons regarder vers l’avenir, je pense que nous avons beaucoup d’avenir, nous venons d’un championnat d’Europe très bon, très bon jeux. Je pense que nous avons un avenir et nous allons monde avec tout”.

A propos de l’expérience des Jeux sous restrictions, Soler a apprécié les “mesures super strictes” qui ont rendu les jeux “difficiles pour tout le monde”.

Mikel Merino : « Il faut être fier »

“C’était une honte, une honte d’avoir fini de cette façon, nous sommes tous partagés, car personne n’aime perdre une finale, encore moins celui dans lequel nous étions si excités. Nous devons être fiers, ce n’est pas n’importe quel tournoi, c’est une médaille d’argent olympique et Il faut savoir le valoriser et surtout remercier tout le peuple en Espagne le soutien que vous nous avez apporté.”

Ce n’est pas n’importe quel tournoi, c’est une médaille d’argent olympique Mikel mérinos

C’est un tournoi atypique pour être pré-saison, faire cela était difficile, nous avons élevé le niveau. C’est vrai que dans cette finale il nous a manqué un peu plus pour décrocher l’or, mais comme je l’ai dit avant nous devons être très fiers. Pour moi, cela a été très spécial, après 4 mois sans compétition, je suis venu avec beaucoup d’enthousiasme, vraiment envie, évidemment les jambes ne sont pas les mêmes que lorsque vous roulez depuis longtemps. je garde ça dommage de ne pas avoir donné le meilleur niveau qui pouvait prendre“.

Bryan Gil : « Cela a été l’une des meilleures expériences de ma vie »

Le joueur de Tottenham a été “fier” du travail accompli et heureux d’accrocher l’argent. “L’expérience olympique a été l’une des meilleures de ma vie, car c’est quelque chose d’unique. Montez sur le podium et représentez l’Espagne gagner une médaille olympique pour moi est impressionnant. »

A sa signature pour le club londonien, l’ancien joueur du Séville a déclaré qu’il s’agissait d’une « grande étape dans ma carrière ». Bryan veut “de nouveaux défis” et l’un d’eux sera son adaptation, mais voulant “arriver et commencer à travailler avec mes nouveaux collègues“.

“Je faisais partie de mon équipe depuis l’âge de 9 ans, C’est dans lequel j’ai grandi et cela m’a donné les couleurs que j’ai, m’ont fait grandir personnellement et le football, il y aura toujours un trou dans mon cœur pour lui Séville et j’espère que nous nous reverrons à l’avenirou alors”.