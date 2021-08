Football | Jeux Olympiques : Ceballos rêve d’être dans une éventuelle finale

in

D’abord parce que Espagne se battra pour l’or dans environ Jeux olympiques, ensuite parce que l’équipe sera récompensée pour plus d’un mois de concentration et de travail acharné et enfin parce qu’elle aurait la possibilité de revenir à avoir des minutes dans une compétition aussi importante que l’épreuve olympique.

Pour Dani ceballos Ça ne sera pas. Tous ceux qui sont interrogés sur l’expédition espagnole soulignent l’effort que fait le joueur pour revenir sur le terrain de jeu avant de partir Japon. Mais force est de constater que ce n’est pas facile. La blessure est plus qu’importante et il ne faut pas prendre de risques à ce stade de la saison.

Avec Alex Benito, kinésithérapeute de sélection, comme ombre et Image de balise Carlos Rivera, préparateur physique, toujours à vos côtés, Dani ceballos Il brûle les étapes avec une blessure qui pourrait normalement le séparer du terrain pendant encore quinze jours. Mais le rendez-vous est particulier et l’envie de revenir donne des options pour minimiser les délais.

Bien qu’il soit pratiquement impossible d’entrer dans l’appel dans l’affrontement contre le Japon, la vérité est que Ceballos Il a pu s’entraîner avec le groupe à l’approche des demi-finales. Évidemment, il ne l’a pas fait au même rythme que ses coéquipiers car sa cheville est loin d’être au meilleur niveau et il a été deux semaines sans sauter sur le terrain au-delà de quelques courses molles avec et sans ballon.

Les options des demi-finales semblent échapper à un footballeur qui avait marqué le Jeux olympiques il est dans votre calendrier depuis longtemps et vous ne l’appréciez pas comme prévu. Mais il ne fait aucun doute qu’il n’a pas encore eu le dernier mot.

Dans des circonstances pires est Oscar Mingueza qui a dit au revoir à Jeux olympiques. Le Catalan a rechuté de la blessure survenue à l’arrière de la cuisse malgré le fait qu’elle semblait déjà oubliée et suivra son équipe depuis les tribunes.