Football | Jeux Olympiques : C’est déjà arrivé en Eurocup et on s’est retrouvé en demi-finale

Le match contre l’Australie était le reflet de ce qu’est l’Espagne et des résultats qui existent dans tant d’autres pays. Nous sommes passés de « avec cette équipe nous ne sommes pas passés de la phase de groupes » à « nous avons déjà dit que l’Espagne était une médaille sûre ». Et ainsi il continuera à aller et venir à chaque match d’ici jusqu’à la fin de notre participation au tournoi. Personne n’a dit que c’était facile, les Jeux Olympiques sont un événement et un tournoi différents, mais il est clair que l’équipe dirigée par Luis de la Fuente est une équipe de qualité capitale capable de surpasser également n’importe lequel des 15 rivaux olympiques. Soyons patients et ayons confiance jusqu’au bout. Écoute moi.

La sécheresse marquante a été brisée. L’Espagne n’a pas marqué de but aux Jeux Olympiques depuis que Gabri a marqué à Gabri García à Sydney 2000. Après cela, il ne s’est pas mouillé pendant toute l’édition de Londres 2012 et a dû attendre la 81e minute du deuxième match de la phase de groupes à Pékin 2021 pour marquer à nouveau. C’était Mikel Oyarzábal, qui avait déjà averti en première mi-temps d’un tir dans la barre transversale et encore dans le second avec un tir sur la poupée, qui remportera le prix le jour où ils ont dû porter le bracelet.

Harry Souttar est-il vraiment dans le mauvais sport ? Je ne sais pas si c’était à cause de 198 centimètres de haut ou de regarder le match au format olympique, mais il m’était impossible d’imaginer le centre de Stoke City facilement suspendu au bord d’un filet de basket. Malgré sa grande taille, le défenseur s’est montré avec grande mobilité, taille et classe pour faire jouer le ballon. Sans parler de la sécurité et du danger qu’il offre en pièces arrêtées…

Donner de la cire, cirer la cire. L’Espagne a subi, une fois de plus, la dureté du rival pour arrêter son assaut offensif. L’Australie a terminé le match avec quatre avertissements (Pays de Galles, McGree, Duke et Atkinson), mais cela aurait pu être beaucoup plus. On ne va pas blâmer la tresse, l’Ethiopien Bamlak Tessema, mais c’est aussi vrai qu’il ressemblait plus à un coureur de fond qu’à un arbitre.

Relâcher les tensions. C’était pour marquer l’Espagne et libérer toute la tension accumulée dans le vestiaire de La Roja. L’affiche favorite, les noms contrastés des joueurs de l’équipe, la possession accumulée, les occasions générées… et enfin le but. Cette libération, curieusement, a été exprimée avec plus de réalité par Unai Simón, qui après un affrontement avec Kye Rowles après un centre latéral est allé affronter avec véhémence l’Australien, ce qui a conduit à l’avertissement de l’arbitre.

L’Espagne a terminé avec “les six de l’Eurocopa” sur le terrain. Il y a des moments où non seulement les jambes jouent, mais aussi la tête. Et, qu’on le veuille ou non, il y a six joueurs de l’équipe espagnole qui viennent de rejoindre la saison avec le Championnat d’Europe et les Jeux Olympiques. Unai Simón, Eric García, Pau Torres, Pedri, Dani Olmo et Mikel Oyarzabal ils ont joué les 90 minutes contre l’Australie.