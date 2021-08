Football | Jeux Olympiques : Dani Alves cherche le chrome qui manque

A 38 ans Dani alves a un palmarès unique dans le monde du football. Le Brésilien a remporté des championnats dans trois pays européens différents, il a également remporté des coupes dans toutes ses expériences sur le vieux continent, il a réalisé trois Ligues des champions, ajoutez deux Ligues Europas et dans sa maison il a quatre médailles de la Supercoupe d’Europe. Comme si cela ne suffisait pas, il faut ajouter trois championnats du monde des clubs, deux coupes Amérique et une Confédérations. Bref, 41 titres pour être le footballeur le plus titré du monde.

Mais le temps n’a pas effacé l’ambition de Alves sur un terrain. L’ancien joueur de la Barcelone Il a deux comptes en attente et veut tout faire pour les rencontrer. La première consiste à obtenir un Coupe du monde avec le Brésil, quelque chose pour lequel il espère se battre en 2022 lorsqu’il ajoutera 39 ressorts. Le second, une médaille d’or dans le Jeux olympiques.

Si celui de Rio de Janeiro c’était le championnat de son pote Neymar, Alves rechercher dans Tokyo garder un Brésil en haut du podium. Votre sélecteur André Jardine Il a proposé de venir à Japon pour aider l’équipe à remporter la victoire et il n’a pas hésité une seule seconde et ces jours-ci, lors d’une conférence de presse, il a déjà prévenu qu’il lui restait beaucoup d’essence. “Je ne me considère pas comme une personne âgée, je vais continuer à me battre. J’ai juste plus d’expérience. Mon objectif est de gagner le Coupe du monde 2022Je ne l’ai jamais caché”, admet-il.

Dans une compétition aussi intense que la Jeux olympiques et dans des conditions aussi difficiles qu’elles se produisent dans Japon, Alves il n’a pas raté une seule minute des 480 qu’il a jouées Brésil jusqu’à la date.

Avec avantage

“Pouvoir affronter et jouer contre une équipe que je connais très bien vous donne un certain avantage. Je connais la façon de jouer, les joueurs, l’identité de Espagne proposer un jeu. C’est un plaisir d’atteindre la finale avec Espagne. Vous connaissez l’amour que j’ai pour ce pays, pour tout ce qu’il m’a donné », reconnaît un Alves pour lesquels les années semblent ne pas passer sur le terrain de jeu.